अंडरगारमेंट्स में 1 किलो सोना छिपाकर लाई महिला, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने ऐसे पकड़ा

(Photo : X)

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने सोने की तस्करी (गोल्ड स्मगलिंग) की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है. अधिकारियों ने म्यांमार से आई एक महिला यात्री को पकड़ा है, जिसके पास से लगभग 1 किलो (997.5 ग्राम) सोना बरामद हुआ है. बाजार में इस सोने की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है.

ग्रीन चैनल से निकलने की थी कोशिश

यह घटना शुक्रवार की है. महिला यात्री म्यांमार के यांगून शहर से फ्लाइट नंबर 8M 620 से दिल्ली पहुंची थी. एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, वह 'ग्रीन चैनल' से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी. आपको बता दें कि ग्रीन चैनल उन यात्रियों के लिए होता है, जिनके पास कोई ऐसा सामान नहीं होता जिस पर टैक्स (ड्यूटी) लगना हो या जो प्रतिबंधित हो.

लेकिन, कस्टम अधिकारियों को महिला की हरकतों पर कुछ शक हुआ. शक के आधार पर अधिकारियों ने महिला को रोक लिया और उसकी जांच करने का फैसला किया.

तलाशी में अंडरगारमेंट्स से निकलीं सोने की ईंटें

जब कस्टम अधिकारियों ने महिला की निजी तलाशी ली, तो वे भी हैरान रह गए. महिला ने बहुत चालाकी से सोने की छह ईंटों (गोल्ड बार्स) को अपने अंडरगारमेंट्स में छिपा रखा था.

जब इन सोने की ईंटों को निकालकर उनका वजन किया गया, तो यह कुल 997.5 ग्राम निकला, जो कि एक किलो से बस थोड़ा ही कम था. कस्टम विभाग ने तुरंत सारा सोना जब्त कर लिया और महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

क्या कहता है कानून?

अधिकारियों ने बताया कि यह सोना कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत जब्त किया गया है. इस कानून के अनुसार, विदेश से तय मात्रा से ज्यादा सोना या कोई भी कीमती सामान बिना जानकारी दिए (घोषित किए) देश में लाना एक गंभीर अपराध है.

अब इस मामले में आगे की जांच की जा रही है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह महिला अकेले यह तस्करी कर रही थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा स्मगलिंग गिरोह काम कर रहा है.

दिल्ली कस्टम्स विभाग ने इस घटना पर बयान जारी करते हुए कहा है कि वे एयरपोर्ट पर ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार जांच अभियान चला रहे हैं. उन्होंने सभी यात्रियों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर वे विदेश से कोई कीमती सामान या सोना लाते हैं, तो उसकी सही-सही जानकारी (घोषणा) जरूर दें. अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.