Delhi Air Pollution Update: दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना हुआ मुहाल, आनंद विहार में AQI 409 श्रेणी में पहुंचा

Delhi Air Pollution Update: राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुवार को आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 409 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में आता है.
वहीं, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में AQI 319 तक पहुँच गया, जो ‘बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी में है. दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई हुई है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की परेशानी बढ़ गई है. यह भी पढ़े: Delhi Air Pollution: दीपावली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंची, इंडिया गेट क्षेत्र में AQI 362 दर्ज; VIDEO
वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयास
सरकारी एजेंसियों की ओर से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं. लोधी गार्डन और आसपास के क्षेत्रों में पानी का छिड़काव (Water Sprinkling) किया जा रहा है, ताकि हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को कम किया जा सके. GRAP स्टेज-III लागू होने से निर्माण कार्य, डीजल वाहन और ईंट भट्ठों पर रोक है.
विशेषज्ञों की राय: कैसे बचें प्रदूषण से
वायु प्रदूषण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी हैं:
- N-95 या N-99 मास्क का उपयोग करें.
- सुबह और शाम के समय बाहर टहलने या व्यायाम करने से बचें.
- घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें.
- खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद रखें, खासकर प्रदूषण के चरम समय में.
- गुनगुना पानी पिएं और भाप लें ताकि श्वसन तंत्र साफ रहे.
- हरे पौधे लगाएँ जैसे कि मनी प्लांट, एलोवेरा, और स्नेक प्लांट जो हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं.वहीं बुधवार 29 अक्टूबर को भी दिल्ली में वायु प्रदुषण कुछ इसी तरह था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 307 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.