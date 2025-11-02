दिल्ली में AQI 400 के पार, आसमान में छाई स्मॉग की चादर, मुश्किल रहेंगे अगले कुछ दिन; Video
Representational Image | PTI

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता (Delhi Air Quality) एक बार फिर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है. रविवार सुबह प्रदूषण का स्तर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे लोगों की सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शहर में धुंध और कम हवा की रफ्तार के कारण प्रदूषक जमीन के पास ही जमा हो गए, जिससे हालात और भी बिगड़ गए. रविवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 377 दर्ज किया गया, जो कि शनिवार (233) और शुक्रवार (218) की तुलना में काफी ज्यादा है.

कई इलाकों में AQI ने पार किया 400 का आंकड़ा

दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया, जिसे ‘Severe’ यानी गंभीर श्रेणी में रखा जाता है. वजीरपुर में AQI 432, आरके पुरम में 425, चांदनी चौक में 414, रोहिणी में 415 दर्ज किया गया.

इसके अलावा बवाना, द्वारका, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर, पंजाबी बाग और विवेक विहार जैसे इलाके भी गंभीर श्रेणी में शामिल रहे.

दिल्ली में केवल तीन जगहों NSIT द्वारका, दिलशाद गार्डन में स्थित IHBAS और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पर AQI 'Poor' यानी खराब श्रेणी में रहा.

AIIMS और आसपास के क्षेत्रों में एक्यूआई 421 दर्ज किया गया

कैसा रहेगा मौसम

IMD का अनुमान है कि रविवार को दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और रात में न्यूनतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. सुबह- शाम हल्की ठंड रहने की संभावना है.

दिल्लीवालों के लिए सावधानियां

  • सुबह-शाम खुले में व्यायाम करने से बचें

  • बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं

  • बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों को विशेष ध्यान रखें

  • कमरे के अंदर एयर प्यूरीफायर या पौधों का उपयोग करें

दिल्ली की बढ़ती प्रदूषण समस्या फिर से चिंता पैदा कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि अभी कुछ दिनों तक हालात में सुधार की संभावना कम है. ऐसे में दिल्लीवासियों को सतर्क रहने और प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत है.