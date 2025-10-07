Cyclone Shakti: चक्रवात 'शक्ति' के चलते महाराष्ट्र में बिगड़ सकता है मौसम का मिज़ाज, प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट

(Photo Credits ANI)

Cyclone Shakti Update: अरब सागर में बना 'शक्ति' चक्रवात अब ओमान की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव महाराष्ट्र के मौसम पर लगातार बना हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले चार दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, उमस और तेज़ गर्मी देखने को मिल सकती है.

कोकण क्षेत्र में बारिश को लेकर अलर्ट पर

आईएमडी के अनुसार, जहां एक ओर तटीय कोकण क्षेत्र को येलो अलर्ट पर रखा गया है, वहीं विदर्भ के इलाकों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। चक्रवात से उत्पन्न निम्न दबाव और पाकिस्तान की ओर से आए चक्रवाती परिसंचरण ने महाराष्ट्र के मौसम को अस्थिर बना दिया है.

चक्रवात 'शक्ति' आज और कमजोर हो जाएगा

आईएमडी के अनुसार, 'शक्ति' चक्रवात 7 अक्टूबर तक और कमजोर हो जाएगा, लेकिन इसने अरब सागर के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बना दिया है, जो गुजरात तक फैला हुआ है। वहीं, पाकिस्तान से आए चक्रवाती परिसंचरण के साथ मिलकर यह प्रणाली महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और स्थानीय बारिश का कारण बनेगी.

कोकण में गरज के साथ बारिश का अलर्ट

तटीय जिलों जैसे पालघर और ठाणे में तेज़ हवाओं और बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है. इसके चलते इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

विदर्भ में झुलसाने वाली गर्मी

आईएमडी की विशेषज्ञ डॉ. सुप्रीत के अनुसार, महाराष्ट्र में मानसून की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन विदर्भ में मौसम साफ रहने के कारण तापमान में तेज़ वृद्धि होगी और गर्मी चरम पर पहुंचेगी.

चार दिन का मौसम पूर्वानुमान: