VIDEO: बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में मुगलों का खजाना लूटने पहुंची भीड़! 'छावा' फिल्म देखने के बाद फैली अफवाह, रातभर खुदाई करते रहे लोग

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित असीरगढ़ किले में हाल ही में सोने की खोज को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है. मशहूर अभिनेता विक्की कौशल की आगामी फिल्म 'छावा' में बुरहानपुर को 'सोने की खान' बताए जाने के बाद स्थानीय लोगों के बीच अफवाहें फैल गईं. इसके चलते बड़ी संख्या में लोग मशाल, छलनियां और यहां तक कि मेटल डिटेक्टर लेकर सोने की तलाश में पहुंच गए.

यह सब तब शुरू हुआ जब एक जेसीबी मशीन, जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में लगी थी, ने दर्गाह के पास खुदाई की. बाद में, खुदाई से निकली मिट्टी को स्थानीय किसान हारून शेख के खेत में डंप किया गया. मजदूरों को वहाँ प्राचीन धातु के सिक्के मिलने की खबरें सामने आईं. कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें मुग़लकालीन सोने-चाँदी के सिक्के भी मिले. इसके बाद, आसपास के गाँवों से लोग वहाँ पहुँचने लगे, उम्मीद में कि वे भी कुछ मूल्यवान वस्तुएँ पा सकते हैं.

फिल्म 'छावा' में बुरहानपुर का जिक्र एक ऐतिहासिक सैन्य अभियान से जुड़ा हुआ है, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी. फिल्म में बुरहानपुर को 'सोने की खान' बताने के कारण लोगों के बीच यह धारणा बनी कि यहाँ वास्तव में सोना दबा हो सकता है.

After watching bollywood film #Chhava, villagers near Asirgarh Fort in Burhanpur, (MP) launched a gold hunt after the dawn.

With flashlights & metal detectors, they’ve been digging fields, chasing rumors of Mughal-era treasure !

The gold diggers ran away when Police arrived. pic.twitter.com/LXBsugE1cG

