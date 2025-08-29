Clash between BJP-Congress Workers: पटना में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बवाल

पटना, 29 अगस्त : बिहार के दरभंगा में 'वोटर अधिकार यात्रा' (Voter's Rights Tour) के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा (BJP) कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस (Congress) मुख्यालय सदाकत आश्रम के बाहर शुक्रवार को विरोध-प्रदर्शन किया. पुलिस के अनुसार, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आश्रम के गेट पर जमा होकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की.

विरोध-प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर आ गए. कथित तौर पर दोनों समूहों ने एक-दूसरे पर लाठियों से हमला किया और पथराव भी किया. इस घटना में दोनों दलों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए. इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय के पास अशोक राजपथ से गुजर रही एक सिटी बस में भी तोड़फोड़ की गई. जैसे ही झड़प तेज हुई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम का मुख्य द्वार बंद कर दिया. मौके पर पहुंची पटना पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया. यह भी पढ़ें : Derogatory Comments on PM Modi: पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर भड़के अमित शाह, कहा- राहुल को माफी मांगनी चाहिए

इसी बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "सत्य और अहिंसा के आगे, असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते. मारो और तोड़ो, जितना मारना-तोड़ना है - हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे. सत्यमेव जयते."

दरअसल, दरभंगा का एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद विवाद शुरू हुआ, जिसमें 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई कार्यकर्ता नारे लगाते और गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, रफीक नाम के व्यक्ति ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे.