VIDEO: बुलंदशहर में तालाब से मछली पकड़ने के आरोप में तीन लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, FIR दर्ज

यूपी के बुलंदशहर जिले में तालाब से मछली पकड़ने के आरोप में इस्तेखार नाम के युवक को तीन लोगों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा. आरोपियों ने पिटाई का पूरा वीडियो खुद ही इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सुमंत, चंद्रशेखर और महेश के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.
वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आरोपी युवक को पेड़ से बांधकर लाठियों और डंडों से लगातार मारते हैं, जबकि इस्तेखार खुद को बचाने की गुहार लगाता रहता है। इसके बावजूद आरोपियों की मारपीट रुकने के बजाय और भी ज्यादा हिंसक होती नजर आती है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है.
बुलंदशहर में युवक की पिटाई
हालाँकि, इस मामले में पुलिस की ओर से आगे क्या कार्रवाई हुई है, इसकी अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है. वहीं, वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई देने वाली परिस्थितियों की भी स्वतंत्र रूप से हम पुष्टि नहीं करते.