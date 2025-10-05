बूथ लूटने वाले निष्पक्ष मतदान की बात न करें, नितिन नबीन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

पटना, 5 अक्टूबर : बिहार सरकार (Bihar Government) में मंत्री नितिन नबीन ने तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के फेयर इलेक्शन कराने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजद के काल में निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान नहीं होता था. बूथ लूटने वाले निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान की बात नहीं करें. ‎मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन के समय से ही स्वच्छ मतदान शुरू हुआ. लालू यादव के समय में तो बिहार में बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट बॉक्स उड़ा लिए जाते थे. अब फेयर इलेक्शन शुरू हो गया है, लेकिन राजद के समय नहीं होता था. बंदूक की नोंक पर जो बूथ लूटे जाते थे, उसे बिहार की जनता भूली नहीं है.

विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पटना में एक सड़क के धंस जाने को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन ने चुनौती देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को बयानवीर की जगह कर्मवीर बनने पर ध्यान देना चाहिए. मैं उनको स्थल निरीक्षण करने की चुनौती देता हूं ताकि आपकी अज्ञानता दूर हो सके. उन्होंने कहा कि मीठापुर फ्लाईओवर के पास 35 साल पहले बने संप हाउस का साइड लेन धंस गया है. पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के दौरान संप हाउस द्वारा तेजी से पानी को ड्रेन आउट किया जा रहा था, इसी क्रम में वहां की मिट्टी बह गई और आज यह धंसाव हुआ. इससे सड़क की क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है.

उन्होंने कहा कि यह चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला करने वाली सरकार नहीं है. यह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है, जहां एक-एक चीज पारदर्शी तरीके से जांच की जाती है. कल घटना घटी और कल ही जाकर पूरी स्थिति का मैंने जायजा लिया और सारी स्थिति की समीक्षा की है.

उल्लेखनीय है कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, "बिहार में लाखों करोड़ के बेलगाम भ्रष्टाचार का यह आलम है कि चंद दिनों पहले बनी सड़कें धंस जाती हैं, सैकड़ों नवनिर्मित एवं निर्माणाधीन पुल-पुलिया भरभरा कर गिर जाते हैं, बांध टूट जाते हैं, नवनिर्मित भवन ढह जाते हैं, जलभराव हो जाता है, लेकिन स्वयंभू सुशासनी सरकार में भ्रष्ट मंत्रियों, अधिकारियों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती." उन्होंने आगे लिखा कि अचेत और अस्वस्थ मुख्यमंत्री को कब्जे में लेकर चंद अधिकारियों और नेताओं ने दिन-दहाड़े नंगी लूट मचा रखी है. इस बेलगाम भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब जनता युद्ध छेड़ेगी.