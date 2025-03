VIDEO: अमृतसर में मंदिर पर बम से हमला, पाकिस्तान के ISI कनेक्शन की आशंका, CCTV फुटेज आया सामने

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर स्थित एक मंदिर में शुक्रवार देर रात एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे मंदिर की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और दीवारों को नुकसान पहुंचा. सीसीटीवी फुटेज में दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर खंडवाला क्षेत्र के ठाकुर द्वारा मंदिर पहुंचे, वहां कुछ समय के लिए रुके और फिर मंदिर की ओर एक विस्फोटक फेंककर भाग निकले.

अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने पुष्टि की कि इस हमले की जानकारी मंदिर के पुजारी द्वारा रात लगभग 2 बजे दी गई. पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र करने में जुट गई. प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के लिंक होने की आशंका जताई जा रही है.

कमिश्नर भुल्लर ने कहा, "हमें रात 2 बजे सूचना मिली और तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया. सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से बातचीत के आधार पर हम जल्द ही इस मामले को सुलझाएंगे और दोषियों को पकड़ेंगे. पाकिस्तान की आईएसआई हमारे युवाओं को गुमराह कर पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है. मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे अपने जीवन को बर्बाद न करें."

