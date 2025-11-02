VIDEO: MP में BJP सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादित बयान, ‘अब लड़कियां भी शराब पीने लगी हैं’, कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर प्रदेश सरकार को घेरा

(Photo Credits MP Congress)

Janardan Mishra Controversial Statement: मध्य प्रदेश के रीवा से BJP सांसद जनार्दन मिश्रा (MP Janardan Mishra) अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित समारोह में कहा, “अब लड़कियां भी शराब पीने लगी हैं. आज केवल लड़के ही शराब नहीं पीते,” जनार्दन मिश्रा के इस बयान के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर दो वीडियो साझा किए.

कांग्रेस का आरोप

पहले वीडियो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कहते हुए नजर आए, “कोई कहता है कि ये बहनें पैसा मिल गया तो दारू पीती हैं. ऐसी बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. बहन-बेटी का अपमान यह प्रदेश सहन नहीं करेगा.” यह भी पढ़े: Pragya Singh Thakur: प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान, अगर बेटी विधर्मी के पास जाए तो उसकी टांगें तोड़ दो, सोशल मीडिया पर मचा बवाल; VIDEO

मोहन बाबू, जब जीतू पटवारी जी ने सच का आईना दिखाया था, तब आपके नेतृत्व में डरी हुई भाजपा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था! अब तो खुद आपकी पार्टी और मध्यप्रदेश से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने वही कड़वी हकीकत देश के सामने उजागर कर दी है! अब क्या कहेंगे आप? क्या कहेगी भाजपा सरकार?… pic.twitter.com/YJmoty4Y4h — MP Congress (@INCMP) November 1, 2025

जनार्दन मिश्रा का विवादित बयान

दूसरे वीडियो में जनार्दन मिश्रा ने कहा, “आईजी रीवा अकेले नशे को नहीं रोक सकते, एसपी भी नहीं, विधायक भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वे खुद बच्चों के माता-पिता हैं। उन्हें रोज अपने बच्चों के साथ घंटा बैठकर समझाना पड़ेगा, लेकिन किसी के पास समय नहीं है. पुराने समय में रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था और बातें करता था.”

मोहन बाबू, जब जीतू पटवारी जी ने सच का आईना दिखाया था, तब आपके नेतृत्व में डरी हुई भाजपा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था! अब तो खुद आपकी पार्टी और मध्यप्रदेश से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने वही कड़वी हकीकत देश के सामने उजागर कर दी है! अब क्या कहेंगे आप? क्या कहेगी भाजपा सरकार?… pic.twitter.com/YJmoty4Y4h — MP Congress (@INCMP) November 1, 2025

कांग्रेस ने इस बयान के माध्यम से भाजपा और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में नशे का गढ़ बन चुका है, और जनार्दन मिश्रा का बयान इसे और उजागर करता है. पार्टी ने सरकार से सवाल किया है कि क्या अब वे इस विवादित बयान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देंगी.