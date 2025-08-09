Raksha Bandhan 2025: सीएम नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने दी रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं

(Photo Credits FB)

पटना, 9 अगस्त : रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी. इस त्योहार को भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और नेताओं ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इस मौके पर सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश दिया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और स्नेह का त्योहार है. उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन को भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का महापर्व बताया. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बहनों के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. साथ ही, उन्होंने राखी के धागों में नारी सम्मान और समर्पण की भावना को रेखांकित किया. यह भी पढ़ें : Bihar Politics: सम्राट चौधरी का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज, ‘एक स्टेट तो दूसरा नेशनल लेवल का झूठा’

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी रक्षाबंधन को भाई-बहन के अगाध स्नेह और विश्वास का प्रतीक बताते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी. उन्होंने कामना की कि यह पर्व समाज में सद्भाव, सौहार्द और सहयोग की भावना को और मजबूत करे. वहीं, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पर्व को प्रेम और विश्वास का अनमोल बंधन बताते हुए सभी के जीवन में सुख-समृद्धि की कामना की. बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने रक्षाबंधन को भाई-बहन के अटूट बंधन की मिसाल बताया और समरसता व भाईचारे को बढ़ाने का आह्वान किया.

मंत्री रेणु देवी ने इस अवसर पर स्वदेशी अपनाने का संदेश देते हुए कहा कि रक्षा सूत्र से लेकर उपहार तक, स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर देश को मजबूत करें. उन्होंने इस त्योहार को स्नेह, सुरक्षा और संस्कार का प्रतीक बताया. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी भाई-बहन के प्रेम और विश्वास के इस पवित्र पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं.