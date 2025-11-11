Bihar Exit Poll Results 2025: बिहार में किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी? AajTak पर Live देखें एग्जिट पोल

Representational Image | PTI

Bihar Exit Poll Results 2025: बिहार में राजनीतिक मुकाबला पूरी गर्मी पर है. दूसरे और अंतिम चरण में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. कुछ ही समय बाद मतदान समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही बढ़ जाएगी उस बड़ी तारीख का इंतजार 14 नवंबर, जब मतगणना होगी और तय होगा कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा. मतदान समाप्त होते ही शाम 5 बजे से अलग-अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे. ऐसे में पूरे बिहार और देशभर की नजरें न्यूज़ चैनलों और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर टिक जाएंगी. कौन जीत के करीब है? जनता किसके शासन को पसंद कर रही है? इन सभी सवालों का अंदाज़ आज शाम लगने लगेगा.

कांटे की टक्कर: एनडीए बनाम महागठबंधन

243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प है. पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66% वोटिंग हुई, जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है. ऐसे में यह माना जा रहा है कि बढ़ी हुई वोटिंग माहौल बदल सकती है और कई बड़े नेताओं की किस्मत उलट-पुलट कर सकती है.

AajTak पर देखें एग्जिट पोल लाइव

बिहार एग्जिट पोल 2025 के नतीजे आप आज तक पर लाइव देख सकते हैं.

किसका आंकड़ा भारी पड़ सकता है?

वर्तमान विधानसभा में एनडीए को बढ़त जरूर हासिल है, लेकिन इस बार समीकरण काफी उलझे हुए हैं.

बीजेपी और जेडीयू- 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, HAM और RLM- 6-6 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी LJP(R)- 29 सीटों पर लड़ रही है.

वहीं महागठबंधन की ओर से RJD 143 सीटों पर, कांग्रेस 61 सीटों पर, वाम दल 37 सीटों पर, विकासशील इंसान पार्टी 15 सीटों पर लड़ रही है.

कौन मारेगा बाजी?

बिहार की गलियों, चौपालों और चाय की दुकानों पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, “इस बार किसकी सरकार?” एनडीए की विकास राजनीति या महागठबंधन की रोजगार और बदलाव की बात. किस पर जनता ने मुहर लगाई है, यह साफ तौर पर 14 नवंबर को ही पता चलेगा. लेकिन उससे पहले आज के एग्जिट पोल लोगों की धड़कनें और तेज करने वाले हैं.