बिहार विधानसभा चुनाव: लोगों ने बताए अपने मुद्दे, बोले- हमें ऐसी सरकार चाहिए, जो हमें समझे

Representational Image | PTI

नालंदा, 6 नवंबर (आईएएनएस). बिहार के नालंदा में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर उत्साह रहा. वहीं, मतदाताओं ने अपने मुद्दे भी बताए. उन्होंने कहा कि कई मुद्दे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रोजगार है. आईएएनएस से बातचीत में मतदाता रजनीश कुमार ने बताया कि हम लोग यहां पर मतदान करने पहुंचे हैं, बहुत उत्साहित हैं. हमारे सामने आज की तारीख में कई मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर हम मतदान कर रहे हैं. लेकिन, मैं समझता हूं कि हमारे बीच सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है.

यह दुख की बात है कि किसी भी सरकार ने बिहार में रोजगार पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना देना चाहिए था. ऐसी स्थिति में हम अपने राज्य में एक ऐसी सरकार चाहेंगे, जो रोजगार को प्राथमिकता की सूची में शीर्ष पर रखे.

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जहां पर अमर्यादित व्यवहार का सामना करना पड़ता है. लिहाजा, इस बार हम एक ऐसी सरकार चाहेंगे जो जनता की जरूरतों पर ध्यान और प्राथमिकता दे. इस बार हम प्रदेश में एक ऐसी सरकार चाहेंगे, जो हमारे मुद्दों को उठाए.

मतदाता उमेश यादव ने कहा कि मतदान को लेकर हम उत्साहित हैं. यह इसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में लोग मतदान करने आए हैं. मैं कहना चाहता हूं कि हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं, जो हमारे मुद्दों को प्राथमिकता दे, हमारी जरूरतों पर ध्यान दे. हम एक ऐसी सरकार नहीं चाहेंगे, जो हमारे हितों की उपेक्षा करे.

मतदाता नीता सिंह ने कहा कि हम प्रदेश में एक ऐसी सरकार चाहेंगे, जो प्रदेश के लोगों के हितों पर ध्यान दे, उनके मुद्दे को उठाए. हम मतदान को लेकर काफी उत्साहित हैं.

बता दें कि बिहार में पहले चरण के मतदान में 121 सीटों पर वोटिंग हुई. मतदान को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल दिखा. इस चरण में 1,314 उम्मीदवारों का फैसला प्रदेश की जनता करने जा रही है.