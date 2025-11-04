Bihar Assembly Elections 2025: राजद-कांग्रेस ने गरीबों के हक पर डकैती डाली, पशुओं का चारा डकारा CM योगी

CM Yogi Adityanath | X

पटना, 4 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्तीपुर के मोहिउद्दीननगर में विपक्ष पर ऐसा तीखा प्रहार किया कि सभा में 'जय श्री राम' के नारे गूंज उठे. बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने राजद-कांग्रेस गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गरीबों के हक पर डकैती डालने वाला, पशुओं का चारा डकारने वाले ये लोग कभी बिहार का हित नहीं कर सकते.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब बिहार में कांग्रेस और राजद की सरकारें थीं, तब सड़क और बिजली नहीं थी. गरीब के पास मकान, शौचालय और राशन नहीं था. उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यह गरीबों को क्या राशन देते, क्योंकि वे खुद पशुओं का चारा खा गए. उन्होंने राम मंदिर के विषय पर भी राजद-कांग्रेस पर तीखा हमला किया. मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "कांग्रेस-राजद के लोग रामद्रोही हैं. इन पार्टियों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रोकने का पाप किया था. राजद ने राम मंदिर के लिए निकली रथयात्रा को रोका था. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक बताया." सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बार-बार खारिज किया, वे बिहार आकर कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है. लेकिन हम नाम नहीं बदल रहे हैं, बल्कि हमने कामों से उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है." यह भी पढ़ें : Bihar Election 2025: बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बहू के प्रचार वाहन से मिले शराब के बॉक्स, लोगों ने जमकर की लूट, गया का वीडियो आया सामने: VIDEO

उन्होंने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंदकर जब बुलडोजर चलता है और उसकी संपत्ति को गरीबों में बांटने का काम किया जाता है तो समाजवादी पार्टी के लोग बिहार में भाषण से इसकी चिढ़ निकाल रहे हैं." सीएम योगी ने कहा कि सपा के बड़े नेता यहां पर खानदानी माफिया को गले लगा कर कहते हैं कि यह तो मजबूत आदमी है. हमने कहा कि भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं की कब्र पर फातिहा पढ़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब मोहिउद्दीननगर का नाम अब मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए. ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं. गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे. हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है.

इससे पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में भव्य रोड शो किया. उनके रोड शो में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी. इस उत्साह और स्नेह के लिए मुख्यमंत्री योगी ने दरभंगा वासियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने अपने संदेश में कहा, "सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए फिर से एनडीए की सरकार जरूरी है. यह भव्य रोड शो भाजपा-एनडीए के प्रति दरभंगा वासियों के अटूट विश्वास एवं अथाह समर्थन का प्रतीक है."