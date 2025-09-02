Mumbai: मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई; बुजुर्ग ड्रग तस्कर गिरफ्तार, एमडी ड्रग्स बरामद

मुंबई, 2 सितंबर : मुंबई क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) की यूनिट-9 ने बांद्रा इलाके से एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है, जो केले बेचने के ठेले की आड़ में ड्रग्स की तस्करी (Drug Smuggling) कर रहा था. आरोपी की पहचान 60 वर्षीय मोहम्मद अली अब्दुल गफ्फार शेख के रूप में हुई है. आरोपी के पास से 153 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 35.30 लाख रुपए बताई जा रही है.

दरअसल, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास केले बेचने वाला एक ठेलेवाला असल में ड्रग्स बेचने का काम करता है. इस पर पुलिस टीम ने सिविल ड्रेस में निगरानी शुरू की. देर रात मोहम्मद अली को बांद्रा बस डिपो के पास महाराष्ट्रनगर रोड से गुजरते देखा गया. जब उसे रोका गया और उसके ठेले की जांच की गई, तो पुलिस को एक स्टील के डिब्बे में 153 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली. यह भी पढ़ें : Jaunpur Shocker: सुजानगंज थाना क्षेत्र के बेलवार गावं में युवक की पीट-पीटकर हत्या, 8 गिरफ्तार; इलाके में तनाव (Watch Video)

आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया. मोहम्मद अली को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि मोहम्मद अली आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. कोई स्थायी नौकरी न मिलने के कारण उसने केले बेचने का धंधा शुरू किया, लेकिन कम कमाई के चलते वह फल बेचने की आड़ में ड्रग्स की तस्करी करने लगा. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसे ड्रग्स की सप्लाई कौन करता था, वह कब से इस धंधे में शामिल था, क्या उसके कोई साथी भी हैं और क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.

इससे पहले, मुंबई पुलिस ने 22 अगस्त को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वडाला इलाके से 51 किलो गांजा बरामद किया था. पुलिस ने इस दौरान दो ड्रग सप्लायरों को भी गिरफ्तार किया था. बरामद किए गए मादक पदार्थ की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 11 लाख रुपए आंकी गई थी.