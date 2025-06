भोपाल: 90-डिग्री मोड़ वाले पुल पर सरकार का बड़ा एक्शन, CM के आदेश पर 8 इंजीनियरों पर गिरी गाज

Bhopal Bridge With 90-Degree Turn: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना एक नया नवेला रेलवे ओवरब्रिज (ROB) अपने अजीबोगरीब 90-डिग्री के मोड़ के कारण चर्चा में है. ऐशबाग इलाके में बने इस पुल के डिज़ाइन में गंभीर खामी पाए जाने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश पर लोक निर्माण विभाग (PWD) के सात इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें दो चीफ़ इंजीनियर भी शामिल हैं.

यह मामला तब सामने आया जब पुल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं. लोगों ने इस डिज़ाइन पर सवाल उठाए और इसे हादसों को न्योता देने वाला बताया. सोचिए, आप सीधे पुल पर गाड़ी चला रहे हों और अचानक आपको 90-डिग्री पर मुड़ना पड़े, यह कितना खतरनाक हो सकता है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस पर ध्यान दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा, "ऐशबाग ROB के निर्माण में गंभीर लापरवाही का संज्ञान लेकर मैंने जांच के आदेश दिए थे. जांच रिपोर्ट के आधार पर PWD के आठ इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है."

शुरुआत में अधिकारियों ने दलील दी थी कि पास में मेट्रो स्टेशन और ज़मीन की कमी के कारण पुल का डिज़ाइन ऐसा बनाना पड़ा. उनका कहना था कि उनके पास और कोई चारा नहीं था. लेकिन अब जांच में यह बात सामने आई है कि यह PWD और रेलवे के बीच तालमेल की कमी और डिज़ाइन में हुई बड़ी लापरवाही का नतीजा है.

STORY | Bridge with 90-degree turn: MP govt takes action against eight engineers

READ: https://t.co/wOShPskB50 https://t.co/RndRZE9H2l

— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2025