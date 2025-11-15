Beed Road Accident: महाराष्ट्र के बीड जिले में भीषण सड़क हादसा, दो मजदूरों की मौत, तीन घायल

Representational Image | ANI

कोरबा, 15 नवंबर : कोरबा जिले के बांकी मोंगरा क्षेत्र के दो युवकों की महाराष्ट्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे (Road Accidents) में मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. यह दुर्घटना महाराष्ट्र के बीड जिले में उस समय हुई, जब सभी मजदूर एक स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर जा रहे थे. रास्ते में स्कॉर्पियो गाड़ी गन्ने से भरे एक ट्रैक्टर के पीछे से तेज रफ्तार में जा टकराई, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में घुस गई और देखते ही देखते गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. इस हादसे में सुशांत प्रसाद केवट और प्रशांत सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. दोनों ही बांकी मोंगरा निवासी थे और अपने परिवार के लिए मेहनत मजदूरी करने महाराष्ट्र गए थे. घरवालों का रो रोकर बुरा हाल है, क्योंकि ये दोनों ही अपने परिवार की कमाई का एकमात्र सहारा थे. यह भी पढ़ें : नवि मुंबई एयरपोर्ट से शुरू हो रहीं अकासा एयर की उड़ानें, दिल्ली, गोवा जाना हुआ आसान, देखें फ्लाइट शेड्यूल की पूरी लिस्ट

हादसे में सनी चव्हाण, विशाल शब्बू और राजा यादव गंभीर रूप से घायल हुए हैं. तीनों का उपचार जिला मेडिकल कॉलेज में जारी है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर है, लेकिन उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है. परिजन अस्पताल में मौजूद हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही बांकी मोंगरा में मातम छा गया. परिवार और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दोनों मजदूरों का अंतिम संस्कार किया गया.

स्थानीय प्रशासन ने भी हादसे पर दुख जताया है और घायलों के उपचार में हर संभव सहायता देने की बात कही है. वहीं ग्रामीणों ने सरकार से मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.