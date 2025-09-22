बैरन आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट, 8 दिनों में दो बार फटा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी; VIDEO
Barren Island Eruption Video | X/@InsightGL

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (Andaman and Nicobar Islands) में स्थित भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन आइलैंड (Barren Island) ने हाल ही में गतिविधि दिखाई. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो गया है. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, 13 और 20 सितंबर को ज्वालामुखी में हल्की विस्फोटक गतिविधि देखी गई. यह दोनों विस्फोट छोटे और मामूली थे. बैरन आइलैंड का क्षेत्रफल 8.34 वर्ग किलोमीटर है और यह मानव बस्तियों से दूर स्थित है. पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर यह द्वीप भारतीय और बर्मीज़ टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है. इससे सबसे नजदीकी द्वीप स्वराज द्वीप (हावलक द्वीप) और नारकोंदम द्वीप 140-150 किलोमीटर दूर हैं.

अंडमान और निकोबार प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार, बैरन आइलैंड में ज्वालामुखीय गतिविधि 1787 में शुरू हुई थी. इसके बाद 1991, 2005, 2017 और 2022 में भी महत्वपूर्ण विस्फोट देखे गए. हाल के विस्फोटों की तरह, ये भी छोटे स्तर के थे, लेकिन वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के लिए यह लगातार निगरानी का कारण है.

बैरन आइलैंड में ज्वालामुखी का विस्फोट का Video

विज्ञान और पर्यावरण के लिए महत्व

बैरन आइलैंड का सक्रिय ज्वालामुखी वैज्ञानिकों को पृथ्वी की प्लेट गतिविधियों और ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी देता है. यह द्वीप पर्यावरणीय अध्ययन और समुद्री पारिस्थितिकी के लिए भी अहम है.