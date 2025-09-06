Bettiah Shocker: इज्जत का सौदा! बेतिया में नाबालिग के साथ हैवानियत, पंचायत ने की सुलह की शर्मनाक कोशिश

Bettiah Minor Gangrape Case: बिहार (Bihar Crime) के पश्चिमी चंपारण जिले (West Champaran Rape Case) के बेतिया में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां चार दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया. यह शर्मनाक घटना 2 सितंबर की रात श्रीनगर थाना क्षेत्र (Srinagar Police Station) के एक गांव में हुई. रात के अंधेरे में, जब पीड़िता अपने घर में सो रही थी, चार युवक उसे जबरन खेत में ले गए और इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया. पुलिस को मौके से शराब की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक के पैकेट भी मिले हैं, जो इस जघन्य अपराध की क्रूरता को और उजागर करते हैं. वहीं, गांव की पंचायत ने भी इस मामले को दबाने की शर्मनाक कोशिश की.

ये भी पढें: Amritsar Temple Grenade Attack: एनआईए ने अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया

नाबालिग के साथ हैवानियत

पंचायत द्वारा मामले को दबाने की कोशिश

परिजनों ने बताया कि गांव की इज्जत बचाने के नाम पर 'पंचायत (Panchayat)' ने आरोपियों के सामने पीड़िता से शादी करने का प्रस्ताव रखा. लेकिन चारों में से कोई भी इस शर्त को मानने को तैयार नहीं हुआ. इसके बाद पंचायत ने भारी जुर्माने की बात कही, लेकिन बात वहां भी नहीं बनी. पंचायत द्वारा दो दिनों तक की गई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार पीड़िता की मां ने हिम्मत जुटाई और 5 सितंबर को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई.

सरपंच समेत मुखिया का बेटा गिरफ्तार

पुलिस (Bihar Police) ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जीएमसीएच, बेतिया (GMCH, Bettiah) भेजा गया. श्रीनगर थाना पुलिस और डीआईयू टीम ने मिलकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक स्थानीय मुखिया का बेटा है. बाकी दो आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है. इसके अलावा, मुखिया के पति और मामले को दबाने की कोशिश करने वाले सरपंच को भी पुलिस (Bettiah Police) ने हिरासत में लिया है.

बचे हुए दो आरोपियों की तलाश जारी

एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और बाकी आरोपियों को जल्द पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है.