Agra Road Accident: उत्तर प्रदेश के आगरा में दो भीषण सड़क हादसे, 6 की मौत, कई घायल (Watch Videos)

Agra Road Accident: उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार सुबह दो अलग-अलग दर्दनाक सड़क हादसों में कुल 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पहला हादसा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद इलाके में हुआ, जहां एक बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई जबकि लगभग 15 लोग घायल हो गए. यह बस दिल्ली से बिहार जा रही थी.

दूसरा हादसा आगरा शहर के सहदरा फ्लाईओवर पर हुआ. यहां आम से भरी पिकअप गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह फ्लाईओवर से नीचे गिर गई. नीचे टहल रहे लोगों पर वाहन गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों हादसों के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें क्षतिग्रस्त बस, ट्रक और पिकअप गाड़ी की स्थिति देखी जा सकती है. यह भी पढ़े: UP Road Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, तीन की दर्दनाक मौत

#WATCH | Uttar Pradesh: Two people died, around 15 injured after the bus they were in, collided with a truck on Agra-Lucknow Expressway in Fatehabad area of Agra district. The injured have been sent to hospital for treatment. The bus was going from Delhi to Bihar.

(Video: Agra… pic.twitter.com/VwhjAd25wu

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 18, 2025