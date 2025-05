पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक: आज 2 बजे अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग में कई राज्यों के CM और डीजीपी होंगे शामिल

एयर स्ट्राइक के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज (मंगलवार) दोपहर 2 बजे एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है. इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव शामिल होंगे.

बैठक में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल शामिल होंगे. माना जा रहा है कि बैठक में सीमा पर चौकसी, खुफिया जानकारी साझा करने और संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी.

Union Home Minister Amit Shah calls a meeting with Chief Ministers, DGPs and Chief Secretaries of border states at 2 pm today.

CMs of J&K, Punjab, Rajasthan, Gujarat, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, West Bengal and LG of Ladakh and LG of Jammu and Kashmir

