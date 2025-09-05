Ujjain Shocker: मुंह में पेट्रोल डालकर दिखा रहा था करतब, अचानक भड़क उठी आग; 2 युवक गंभीर रूप से झुलसे (Watch Video)

Photo- @10iamvikas/X

Ujjain Fire Show Accident: मध्य प्रदेश के उज्जैन में डोल ग्यारस के जुलूस (Dol Gyaras Julus) के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. बुधवार रात निकाले गए इस जुलूस में एक युवक मुंह में पेट्रोल डालकर आग उगलने का करतब (Ujjain Fire Show) दिखा रहा था. लेकिन यह करतब उसके लिए जानलेवा साबित हुआ. आग अचानक भड़क उठी और पास खड़े एक अन्य युवक के साथ-साथ युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Ujjain Viral Video) हो रहा है.

इसमें देखा जा सकता है कि दो युवक एक गाड़ी पर चढ़कर करतब दिखा रहे थे. जैसे ही एक युवक ने पेट्रोल से आग का गोला बनाने की कोशिश की, आग की लपटें उस पर गिर पड़ीं.

जुलूस में फायर-ब्रीदिंग करतब के दौरान हादसा

(वीडियो में विचलित करने वाले दृश्य हैं, दर्शक अपने विवेकानुसार देखें)

दो युवक गंभीर रूप से झुलसे

आग तुरंत पास खड़े दूसरे युवक तक भी पहुंच गई. दोनों आग की चपेट में आ गए और गाड़ी से बाहर कूद गए. वहां मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े और आग बुझाने की कोशिश की. स्थानीय लोगों (Ujjain News) ने आनन-फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

दोनों की हालत गंभीर

डॉक्टरों के अनुसार, एक युवक 35 प्रतिशत तक झुलस गया है, जबकि दूसरे युवक की हालत बेहद गंभीर है. उसे बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद जुलूस में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे.

पुलिस ने शुरू की जांच

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस (Ujjain Police) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए और पेट्रोल जैसी चीज़ वहां कैसे पहुंच गई.

डोल ग्यारस का महत्व

उज्जैन में हर साल डोल ग्यारस के अवसर पर बैरवा समाज (Bairwa society) द्वारा बड़े पैमाने पर जुलूस और झांकियां निकाली जाती हैं. इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं. राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) भी इस आयोजन में शामिल हो चुके हैं. लेकिन इस बार हुई घटना ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया.