Fight in Mumbai Local Train: मुंबई की लोकल ट्रेन में दिव्यांग यात्री से मारपीट, आरोपियों ने आरक्षित कोच में घुसकर की गुंडागर्दी; VIDEO वायरल

Mumbai Local Train Viral Video: मुंबई की लोकल ट्रेन, जिसे शहर की जीवनरेखा कहा जाता है, एक बार फिर शर्मनाक घटना का गवाह बनी है. ताजा मामला दिव्यांग (विकलांग) कोच में सफर कर रहे एक व्यक्ति के साथ मारपीट का है. यह घटना गुरुवार को सीएसएमटी-बदलगांव फास्ट लोकल में घाटकोपर और ठाणे स्टेशन के बीच हुई. FPJ की रिपोर्ट के मुताबिक, दिव्यांग कोच में सफर कर रहे एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ एक महिला और एक पुरुष ने शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया.

विवाद किस कारण हुआ, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन घटना ने यात्रियों और दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच भारी नाराजगी पैदा कर दी है.

ये भी पढें: Search लोकल ट्रेन Mumbai: मुंबई में लोकल ट्रेन से उतरते समय बाड़ में गर्दन फंसने से व्यक्ति की मौत

Differently-Abled Man Assaulted By Co-Passengers In Mumbai Local Train Coach Reserved For Handicapped.#mumbai #localtrain #Assault pic.twitter.com/7Uul0cRy8I

— Free Press Journal (@fpjindia) June 6, 2025