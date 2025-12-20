Dead Rat Found in Curd: ग्राहकों के दही से निकला मरा हुआ चूहा, गाजीपुर में बड़ी लापरवाही आई सामने, प्रशासन ने किया ढाबा सील: VIDEO

A dead rat was found in the customer's curd(Credit-@priyarajputlive)

Dead Rat Found in Curd: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर–वाराणसी हाईवे (Ghazipur–Varanasi Highway) पर मौजूद एक मशहूर ढाबे में उस समय हंगामा मच गया, जब एक ग्राहक को खाने की प्लेट में मरा हुआ चूहा (Dead Rat) दिखाई दिया. यह घटना सम्राट ढाबा (Samrat Dhaba) की बताई जा रही है, जहां ग्राहक ने दही भल्ला (Dahi Bhalla) मंगाया था.घटना का वीडियो (Viral Video) अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राहक जैसे ही दही भल्ला को चम्मच से चलाता है, वैसे ही गाढ़ी दही के अंदर से मरा हुआ चूहा बाहर निकल आता है. यह दृश्य देखकर आसपास बैठे अन्य ग्राहक भी हैरान रह जाते हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Dead Rat Found in Food: छात्रों के खाने में निकला मरा हुआ चूहा, रांची के सेंट्रल हॉस्टल के छात्रों की तबियत हुई खराब, जमकर हुआ हंगामा

दही में मिला मरा हुआ चूहा

ढाबे वालों ने दही में मरा हुआ चूहा परोस कर दिया है. यूपी के गाजीपुर में एक ढाबा वाले ने यह नया कांड किया है. pic.twitter.com/tcZc7GKcG3 — Priya singh (@priyarajputlive) December 19, 2025

ढाबे की सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल

वीडियो में लोग गुस्से और हैरानी में कहते हुए सुनाई देते हैं—“ये क्या है? वहीं पीड़ित ग्राहक बिना खाना खाए वहां से चला जाता है और साफ शब्दों में कहता है कि वह इस खाने के लिए “एक पैसा भी नहीं देगा.वीडियो वायरल होते ही लोगों ने ढाबे की साफ-सफाई (Hygiene Standards) पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए.सोशल मीडिया यूजर्स ने ढाबे पर लापरवाही का आरोप लगाया और मांग की कि ऐसे ढाबों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया कि आखिर बिना सही लाइसेंस (License) और निगरानी के कितने ढाबे हाईवे पर खुलेआम चल रहे हैं.

फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई

मामले के सामने आने के बाद फूड सेफ्टी विभाग (Food Safety Department) की टीम ने सम्राट ढाबे का निरीक्षण किया.इसके बाद अधिकारियों ने ढाबे को सील (Sealed) कर दिया और अगले आदेश तक वहां खाना बनाने और बेचने पर रोक लगा दी गई है.