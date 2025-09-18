मुंबई के टॉप स्कूल में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी, यौन उत्पीड़न मामले में महिला कर्मचारी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई से एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां के एक जाने-माने स्कूल के अंदर 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया. इस मामले में पुलिस ने स्कूल में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

गोरेगांव पुलिस स्टेशन के अधिकारी के मुताबिक, यह घटना सोमवार की है. बच्ची की दादी उसे स्कूल छोड़कर आई थीं. जब बच्ची शाम को घर लौटी, तो उसने दर्द होने की शिकायत की. परिवार वालों को शक हुआ तो वे उसे मेडिकल जांच के लिए ले गए.

मेडिकल जांच के बाद परिवार ने तुरंत स्कूल प्रशासन को इस बारे में बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस की कार्रवाई

शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने इस मामले में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले कानून, यानी पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

पुलिस ने मामले में स्कूल की एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, अधिकारी का कहना है कि इस घिनौने अपराध में गिरफ्तार महिला की क्या भूमिका थी, यह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है.

पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है. इसके अलावा, स्कूल की तीन और महिला सहायक कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.