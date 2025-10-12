Pune में 18 साल के NDA कैडेट की संदिग्ध मौत, परिवार ने लगाया Ragging का आरोप; जांच में जुटी पुलिस

NDA cadet death case (Photo Credits Pixabay/Rep)

Pune NDA Cadet Death Case: पुणे के पास खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA Khadakwasla) में एक 18 वर्षीय कैडेट की रहस्यमयी मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लखनऊ निवासी प्रथम वर्ष के कैडेट अंतरिक्ष कुमार सिंह (NDA Cadet Antriksh Kumar Singh) शुक्रवार सुबह अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाए गए. उनका शव चादर से लटका हुआ मिला. उन्हें तुरंत सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने फिलहाल इस घटना को आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया है. हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

परिवार ने रैगिंग का लगाया आरोप

मृतक कैडेट के परिवार ने रैगिंग के गंभीर (Allegations of Ragging) आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि वरिष्ठ कैडेट पिछले कुछ दिनों से अंतरिक्ष को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. परिवार ने बताया कि अकादमी प्रशासन को भी शिकायत से अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. परिवार का आरोप है कि लगातार उत्पीड़न के कारण अंतरिक्ष ने यह कदम उठाया.

लेकिन प्रारंभिक जांच में आत्महत्या (Pune Sucide Case) की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद, एनडीए परिसर में सन्नाटा छा गया है और प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

वायुसेना अधिकारी बनने का था सपना

अंतरिक्ष एक पूर्व सैनिक का बेटा था और वायुसेना अधिकारी (Air Force Officer) बनने का सपना लेकर एनडीए में शामिल हुआ था. पुलिस और एनडीए की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी दोनों द्वारा अब जांच शुरू हो गई है.

पुणे पुलिस (Pune Police) का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारण स्पष्ट होगा. इस बीच, एनडीए ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और परिवार को हर संभव सहायता देने का वादा किया है.

