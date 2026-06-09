Kangana Sharma Hot Video: कंगना शर्मा ने सोशल मीडिया पर साझा किया नया वीडियो, बोल्ड लुक में ढाशू अंदाज आया सामने

बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल कंगना शर्मा ने एक बार फिर अपने नए वीडियो से सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित किया है. अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक रील्स वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में वह एक बेहद स्टाइलिश और आकर्षक आउटफिट में नजर आ रही हैं, जिसे उनके प्रशंसकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

कंगना शर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और अक्सर अपने नए फोटोशूट और वीडियो प्रशंसकों के साथ साझा करती हैं. उनके इस नवीनतम वीडियो में उनका कॉन्फिडेंट अंदाज और ड्रेसिंग सेंस साफ दिखाई दे रहा है. पोस्ट होने के कुछ ही घंटों के भीतर इस वीडियो पर हजारों की संख्या में व्यूज और कमेंट्स आ चुके हैं. फैंस कमेंट सेक्शन में अभिनेत्री के लुक और फिटनेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.