Happy Diwali 2025: दिवाली पर बिग बी Amitabh Bachchan का बंगला 'जलसा' रौशनी से जगमगाया, वीडियो वायरल

Happy Diwali 2025: देशभर में दिवाली की धूम धाम से मनाई जा रही है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित कई बड़े शहरों में रंग-बिरंगी रोशनी और सजावट ने त्योहार को और भी खूबसूरत बना दिया है, इसी बीच, बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के मुंबई स्थित बंगले 'जलसा' को भी दिवाली के खास मौके पर शानदार रोशनी से सजाया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जलसा रंग-बिरंगी लाइट्स और आकर्षक सजावट से जगमगा रहा है.

अमिताभ बच्चन का बंगला रोशनी से जगमगाया

हर साल की तरह इस बार भी अमिताभ बच्चन का बंगला दिवाली पर भव्य रूप में सजाया गया है, जिसे देखने के लिए उनके कई प्रशंसक आते हैं. इस परंपरा को बॉलीवुड परिवार और फैंस दोनों ही बहुत पसंद करते हैं.

'जलसा' रौशनी से जगमगाया

वहीं इससे पहले अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, जो सोशल मीडिया पर बड़ी मात्रा में सराही गई