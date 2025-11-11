Dharmendra Dies: ‘शोले’ के मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे, 89 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन, कई दिनों से थे बीमार

Dharmendra Dies: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के चाहने वालों के लिए दुखद खबर है. हिंदी सिनेमा के इस महान अभिनेता का 89 वर्ष की उम्र में मंगलवार सुबह (11 नवंबर) मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. उम्र संबंधी बीमारियों के कारण वह पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे.
आईसीयू में चल रहा था इलाज
सूत्रों के मुताबिक, रविवार (9 नवंबर) को उनकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू (ICU) से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था. तमाम कोशिशों के बावजूद मंगलवार सुबह उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने अंतिम सांस ली. यह भी पढ़े: Actor Asrani Passes Away: फिल्म ‘शोले’ में जेलर का किरदार निभाने वाले अभिनेता असरानी नहीं रहे, 84 साल की उम्र में दिवाली के मौके पर मुंबई में निधन
कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे
पिछले सप्ताह धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी. पहले उनकी हालत स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण जटिलताएँ बढ़ती चली गईं और उन्हें बचाया नहीं जा सका.
पिछले महीने अभिनेता असरानी का निधन
वहीं, इससे पहले फिल्म ‘शोले’ में जेलर का किरदार निभाने वाले अभिनेता असरानी का भी पिछले महीने निधन हो गया. वे उम्र संबंधी कई बीमारियों से पीड़ित थे. असरानी की उम्र 84 साल थी।
मुंबई में हो सकता है अंतिम संस्कार
धर्मेंद्र के निधन के बाद आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है. हालांकि परिवार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि अंतिम संस्कार किस समय होगा.