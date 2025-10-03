Mutual Fund SIP Calculator: एसआईपी का 4x15x20 फॉर्मूला, 1 करोड़ तक कैसे जमा करें, समझें कैलकुलेशन

Mutual Fund SIP

आजकल म्यूचुअल फंड एसआईपी (SIP Tips) निवेश का सबसे लोकप्रिय तरीका बन चुका है. रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2025 में एसआईपी के जरिए निवेश राशि 28,265 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 20% अधिक है. एसआईपी में लोग हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज (Compounding Interest) मिलता है, जिससे लंबे समय में छोटी बचत भी बड़ा निवेश कॉर्पस बन जाती है.

म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेश पर औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है, जिससे निवेशकों को समय के साथ अच्छा लाभ हासिल होता है.

20 साल में 1 करोड़ कैसे बनाएं?

अगर आपका लक्ष्य 20 साल में 1 करोड़ रुपये का निवेश कॉर्पस तैयार करना है, तो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए सबसे आसान तरीका है, 4x15x20 का फॉर्मूला अपनाना. इस फॉर्मूले में आप शुरुआत में छोटी एसआईपी राशि से निवेश शुरू करेंगे और धीरे-धीरे लंबी अवधि में बड़ा कॉर्पस तैयार करेंगे. इसके साथ ही सालाना स्टेप-अप (Annual Step-Up) तरीका भी अपनाना जरूरी है, यानी हर साल अपनी मासिक एसआईपी राशि में एक निश्चित प्रतिशत बढ़ोतरी करेंगे, जिससे निवेश की राशि समय के साथ बढ़ती रहेगी और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा.

4x15x20 फॉर्मूला क्या है?

इस फॉर्मूले के अनुसार आपको हर महीने 4,000 रुपये से निवेश की शुरुआत करनी होगी. इसके बाद हर साल अपनी मासिक एसआईपी राशि को 15% बढ़ाना होगा. यानी इस साल 4,000 रुपये प्रति माह निवेश करेंगे, तो अगले साल इसे बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति माह करना होगा. इसी तरह हर साल बढ़ोतरी होती रहेगी और यह प्रक्रिया लगातार 20 साल तक चलेगी.

डिटेल्स राशि (₹) शुरुआती मासिक एसआईपी 4,000 रुपये सालाना बढ़ोतरी (Step-up) 15% निवेश अवधि 20 साल 20 साल बाद कुल जमा राशि 1,14,39,198 रुपये कुल निवेश राशि 49,17,292 रुपये कुल ब्याज / लाभ 65,21,906 रुपये

इस योजना के अनुसार, 20 साल बाद आपका कुल निवेश कॉर्पस 1.14 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगा. इसमें 49.17 लाख रुपये आपकी निवेश राशि होगी और 65.21 लाख रुँपये ब्याज या लाभ के रूप में मिलेगा.

एसआईपी के माध्यम से लंबी अवधि में छोटी बचत भी बड़े निवेश में बदल सकती है. 4x15x20 फॉर्मूला और वार्षिक स्टेप-अप अपनाकर आप 20 साल में 1 करोड़ रुपये तक का कॉर्पस आसानी से बना सकते हैं. यह उन निवेशकों के लिए खासकर लाभकारी है, जो नियमित बचत और समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र पेशेवर सलाह लें. लेखक और प्रकाशक इस जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय या कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. सभी निवेश जोखिमों के अधीन होते हैं और पाठकों को सावधानी से विचार करने की सलाह दी जाती है.