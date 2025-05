अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या, ट्रंप ने की यहूदी विरोधी हमले की निंदा

नोएम ने ‘एक्स पर एक पोस्ट में ‘कैपिटल यहूदी संग्रहालय’ के बाहर हुई गोलीबारी में दो कर्मचारियों के मारे जाने की जानकारी दी. यह संग्रहालय देश की राजधानी में एफबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय से कुछ दूरी पर स्थित है. अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि वह पूर्व न्यायाधीश जीनिन पीरो के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं.

पीरो वाशिंगटन में अमेरिकी अटॉर्नी के पद पर कार्यरत हैं. संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने गोलीबारी को ‘‘यहूदी विरोधी आतंकवाद का घृणित कृत्य’’ करार दिया. पुलिस ने बुधवार देर रात तक गोलीबारी की घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी नहीं दी थी. यह भी पढ़ें : अमेरिका की ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली में शामिल होने पर बातचीत कर रहा कनाडा: कार्नी

My team and I have been briefed on the shooting tonight in downtown DC outside the Capital Jewish Museum and near our Washington Field Office. While we’re working with MPD to respond and learn more, in the immediate, please pray for the victims and their families. We will keep…— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 22, 2025