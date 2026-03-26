Shri Ganesh Satta King Results: चार्ट के प्रकार और उनके कार्य की पूरी जानकारी

श्री गणेश सट्टा किंग, सट्टा बाजार के प्रमुख खेलों में से एक है, जहां प्रतिदिन परिणामों की घोषणा की जाती है. इस खेल में भाग लेने वाले लोग और विश्लेषक परिणामों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के 'चार्ट' का सहारा लेते हैं. ये चार्ट न केवल पिछले परिणामों का रिकॉर्ड रखते हैं, बल्कि भविष्य के संभावित अंकों के अनुमान (Guessing) के लिए भी उपयोग किए जाते हैं. सूचनात्मक दृष्टिकोण से इन चार्ट्स की संरचना और उनके प्रकारों को समझना आवश्यक है.

दैनिक और मासिक चार्ट की भूमिका

सट्टा किंग की दुनिया में सबसे आम 'दैनिक चार्ट' (Daily Chart) होता है. इसमें हर दिन निकलने वाले लकी नंबर को तिथि के अनुसार दर्ज किया जाता है. इसके अलावा 'मासिक चार्ट' (Monthly Chart) का विशेष महत्व है. इसमें पूरे महीने के 30 दिनों का डेटा एक ही स्थान पर उपलब्ध होता है. खिलाड़ी इस चार्ट का उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि महीने के दौरान कौन से अंक बार-बार आए हैं या कौन सी 'जोड़ी' सबसे अधिक प्रभावी रही है.

वार्षिक रिकॉर्ड चार्ट (Yearly Record Chart)

गहन विश्लेषण करने वाले अनुभवी लोग 'वार्षिक चार्ट' का उपयोग करते हैं. इसमें पिछले कई वर्षों का डेटा संग्रहित होता है. उदाहरण के लिए, श्री गणेश चार्ट 2023 या 2024 के डेटा की तुलना वर्तमान वर्ष के डेटा से की जाती है. इसका मुख्य उद्देश्य लंबे समय के अंतराल में अंकों के दोहराव (Repetition) के पैटर्न को समझना होता है.

जोड़ी और हरुफ़ चार्ट (Jodi and Haruf Charts)

विशिष्ट डेटा की तलाश करने वालों के लिए 'जोड़ी चार्ट' और 'हरुफ़ चार्ट' अलग से उपलब्ध होते हैं.

जोड़ी चार्ट: इसमें 00 से 99 तक के दो अंकों वाले परिणामों का पूरा विवरण होता है.

हरुफ़ चार्ट: इसमें केवल अंदर और बाहर के अंकों (Haruf) का रिकॉर्ड रखा जाता है. यह उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो केवल एकल अंक पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

सावधानी और कानूनी चेतावनी

भारत में सट्टा और जुआ खेलना अधिकांश राज्यों में अवैध है और इसमें भारी वित्तीय जोखिम शामिल होता है. श्री गणेश सट्टा किंग या किसी भी प्रकार के सट्टा गेम में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है. यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता है. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय कानूनों का पालन करें और ऐसी गतिविधियों से दूर रहें.