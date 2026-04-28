Dream11 IPL 2026: नए नियमों के तहत 1 करोड़ का मेगा इनाम लौटा, अब बिना एंट्री फीस खेल सकेंगे फैंस

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के रोमांच के बीच फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म Dream11 ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ी घोषणा की है. प्लेटफॉर्म ने अपने प्रतिष्ठित 1 करोड़ रुपये के मेगा प्राइज की वापसी की है, लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ. भारत के नए गेमिंग कानूनों (PROGA 2025) के तहत, अब इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी भी 'एंट्री फीस' की आवश्यकता नहीं होगी. यह कदम देश के ऑनलाइन गेमिंग परिदृश्य में आए बड़े बदलावों के बाद उठाया गया है, जिससे अब यूजर्स बिना अपनी जेब से पैसे खर्च किए बड़े इनाम जीत सकते हैं.

'जीरो एंट्री फीस' मॉडल और कानूनी कारण

भारत सरकार द्वारा 2025 में लागू किए गए ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम (PROGA) के तहत, उन खेलों पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई थीं जिनमें यूजर्स को पैसे निवेश करने पड़ते थे. इसके जवाब में Dream11 ने खुद को एक 'सोशल गेमिंग' और 'ई-स्पोर्ट्स' इकाई के रूप में बदला है.

अब 1 करोड़ रुपये का यह बड़ा इनाम 'स्पॉन्सरशिप-एलईडी रिवॉर्ड मॉडल' पर आधारित है. इसका मतलब है कि इनाम की राशि का वित्तपोषण विज्ञापनों और ब्रांड पार्टनरशिप के जरिए किया जा रहा है, न कि यूजर्स के निवेश से.

कैसे करें भागीदारी? 'ड्रीमबक्स' का नया फंडा

प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अब वास्तविक नकदी के बजाय 'DreamBucks' (ड्रीमबक्स) का उपयोग किया जाएगा. यह एक वर्चुअल करेंसी है जिसे यूजर्स ऐप पर विज्ञापन देखकर, लाइव स्ट्रीम में शामिल होकर या विभिन्न गतिविधियों को पूरा करके कमा सकते हैं.

फ्री ग्रैंड लीग: कई बड़ी लीग अब पूरी तरह से फ्री कर दी गई हैं.

स्किल-टू-अर्न: यूजर्स को अपनी टीम बनाने के लिए अब केवल अपने क्रिकेट कौशल का उपयोग करना होगा.

इनाम जीतने के लिए नई शर्तें

इनाम जीतने की प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी बनाने के लिए कुछ सख्त नियम भी लागू किए गए हैं:

अनिवार्य केवाईसी (KYC): इनाम राशि के वितरण के लिए आधार से लिंक केवाईसी और आयु सत्यापन अनिवार्य है.

टैक्स नियम: हालांकि एंट्री फीस जीरो है, लेकिन 1 करोड़ की जीत 'अन्य स्रोतों से आय' मानी जाएगी. इस पर 30% टीडीएस (TDS) कटेगा, जिसके बाद विजेता को लगभग 70 लाख रुपये मिलेंगे.

एंगेजमेंट माइलस्टोन: यूजर्स को बड़े इनाम वाले कॉन्टेस्ट अनलॉक करने के लिए ऐप पर कुछ विशिष्ट स्तरों (XP Levels) को पार करना पड़ सकता है.

डिजिटल गेमिंग का भविष्य

फैंटेसी गेमिंग के इस 'ग्रेट रीसेट' ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है. जहां पहले इसे 'पे-टू-प्ले' (पैसे दो और खेलो) माना जाता था, अब यह 'एंगेजमेंट और विज्ञापन' आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहा है. सरकार के इस सख्त रुख का उद्देश्य यूजर्स को वित्तीय जोखिमों से बचाना है, जबकि Dream11 जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए यह एक नई शुरुआत है जो मनोरंजन और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं.