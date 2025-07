विदेश की खबरें | सिंगापुर में उपद्रव करने के दोषी भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल और कोड़े मारने की सजा

श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

सिंगापुर, एक जुलाई सिंगापुर में एक ‘नाइटक्लब’ में उपद्रव करने और एक व्यक्ति की मौत के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा दोष कबूल किए जाने के बाद उसे दो साल तीन माह की जेल और तीन बेंत मारने की सजा सुनाई गई है।

‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की सोमवार की खबर के अनुसार 20 अगस्त 2023 की सुबह ‘कॉनकॉर्ड होटल’ में कविंद राज कनन (25) और 10 अन्य लोगों ने मोहम्मद इसरत मोहम्मद इस्माइल पर हमला कर दिया था। अदालत के दस्तावेजों में कनन और 10 अन्य लोगों को ‘‘उपद्रवी समूह’’ कहा गया है।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार अस्वेन पचन पिल्लई सुकुमारन ने इसरत पर चाकू से कई बार वार किया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सुकुमारन भी भारतीय मूल का है जो उपद्रवी समूह में शामिल था।

सुकुमारन पर हत्या के आरोप हैं और उसका मामला लंबित है।

गिरोह के अन्य सदस्यों को जेल की सजा और अदालत में बेंत मारने की सजा सुनाई गई है।

बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत से कविंद को अधिकतम दो साल दो माह की जेल और बेंत मारने की सजा देने की अपील की थी।

वकीलों ने कहा, ‘‘उसने (इसरत ने) आरोपियों के समूह को अपशब्द कहे और खुद ही उपद्रव शुरू किया था।’’

