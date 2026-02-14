वैलेंटाइन की जगह गैलेंटाइन क्यों मना रही महिलाएं?

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का दिन सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है. दुनिया भर में कई महिलाएं इस दिन को ‘गैलेंटाइन डे’ के रूप में मनाती हैं. जानिए कहां से और कैसे हुई इसकी शुरुआत.फ्लोरिडा के ट्रिनिटी शहर में रहने वाली क्रिस्टी ओ'सलिवन ने अपने पति के साथ 21 वैलेंटाइन डे मनाए हैं. लेकिन फिर भी उनका सबसे पसंदीदा वैलेंटाइन डे वो था, जो उन्होंने शादी से पहले अपनी पक्की सहेली के साथ बिताया था. उस दिन उन दोनों ने काम से छुट्टी ली, साथ में जाकर मसाज कराया, कॉकटेल पी और बढ़िया डिनर पर गईं. क्रिस्टी कहती हैं, "मेरे लिए वह दिन परफेक्ट था. वह पूरा दिन बिल्कुल हमारे हिसाब से तय था.”

क्रिस्टी का कहना है कि ये दिन आमतौर पर एक रिलेशनशिप में होने का दबाव लेकर आता है या फिर, अगर एक रिलेशनशिप में नहीं हैं तो अकेलेपन की उदासी लेकर आता है. ऐसे में अपनी सहेली के साथ बिताए उस दिन को वह एक सशक्त दिन की तरह याद करती हैं.

साल 2010 में अमेरिकी टीवी कॉमेडी शो "पार्क्स एंड रिक्रिएशन” के एक एपिसोड में दिखाए जाने के बाद से 'गैलेंटाइन डे' पॉप कल्चर में काफी लोकप्रिय हुआ. इस शो में अभिनेत्री एमी पोलर का किरदार निभा रही अभिनेत्री लेस्ली नोप 13 फरवरी को अपनी सहेलियों को एक साथ इकट्ठा करती हैं और कहती हैं, "गैलेंटाइन डे क्या है? यह साल का सबसे अच्छा दिन है.”

सच तो ये है कि दिन चाहे 13 फरवरी का हो या कोई और अपनी सहेलियों पर कभी भी प्यार बरसाया जा सकता है. लेकिन वैलेंटाइन डे पर प्यार लुटाने से उसका मजा कई गुना बढ़ जाता है.

साथ पार्टी करने से होता है मजा दोगुना

न्यू जर्सी के फ्रैंकलिन लेक्स में रहने वाली चेला पापाचिओली, पिछले तीन साल से लगातार अपने घर पर गैलेंटाइन डे पार्टी होस्ट कर रही हैं. डीजे और बारटेंडर सब तय किए जा चुके हैं. 45 दोस्तों को बुलावा भी भेजा जा चुका है. जिसमें से 34 दोस्तों ने तो आने के लिए हामी भी भर दी है. वह मेहमानों के लिए गिफ्ट बैग तैयार कर रही हैं. लेकिन इस पार्टी की खासियत ये है कि इसमें आदमी नहीं आ सकते. पापाचिओली का कहना है, "यह सिर्फ लड़कियों का साथ में समय बिताने, मजाक करने, कुछ मजेदार करने, अपनी दोस्ती पर ध्यान देने और एक-दूसरे के साथ समय बिताने का बहाना है.”

वैलेंटाइन डे पर कुत्ते बिल्लियों के लिए अरबों डॉलर खर्च

मिशिगन के बर्कले में रहने वाली लिज मोम्ब्लांको खुद को "सीरियल हॉबीस्ट” यानी हर तरह की हॉबी आजमाने वाला मानती हैं. वह अपने दोस्तों को कुकी और केक सजाने, कैलिग्राफी और स्टेन ग्लास जैसी क्लास लेने के लिए बुलाती हैं. वह कहती हैं, "मुझे कुछ नया सीखना और उसे दोस्तों के साथ मिलकर करना बहुत पसंद है.” उन्होंने महिलाओं के लिए आयोजित डे-रिट्रीट में भी हिस्सा लिया है, जहां फूल सजाने, योग या कोल्ड प्लंज जैसी कई चीजें की जाती हैं.

लूना वुल्फ नाम की रिट्रीट कंपनी चलाने वाली मार्नी वुल्फ का कहना है कि कला और क्रिएटिविटी आपसी रिश्तों को मजबूत देती है. उन्होंने कहा, "चाहे कोई छोटी सी चीज हो या कोई गहरी बात, यह लोगों को जोड़ती है. आप देखते हैं कि बड़ी उम्र की महिलाएं भी बच्चों जैसी खुशी जताती हैं, ‘वाह! कितना अच्छा किया, तुम कितनी होनहार हो!' ऐसी छोटी-छोटी तारीफें बहुत बड़ा असर डालती है.”

वैलेंटाइन की कमी पूरी करने की कोशिश

वुल्फ, वैलेंटाइन डे के आसपास गैलेंटाइन थीम से जुड़ी चीजें आयोजित करने का खास ख्याल रखती हैं. चूंकि कई महिलाओं के पास 14 फरवरी का यह दिन बिताने के लिए कोई खास साथी नहीं होता. वह कहती हैं, "मुझे पता है कि कई लोगों इस समय काफी अकेला महसूस हो सकता है, जबकि कई लोग इस बात को हल्के में लेते हैं.”

पापाचिओली बताती हैं कि उनकी पार्टी में कुछ तलाकशुदा दोस्त भी आती हैं. उनका कहना है, "भले ही आप शादीशुदा हो, फिर भी वैलेंटाइन डे उदास कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पति वह न करे जो आप चाहती हैं, या आपका बॉयफ्रेंड आपको वैसा समर्थन न दे, जैसा आपका मन हो.”

वह आगे कहती हैं, "यह जानकर अच्छा लगता है कि आपको उस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. आप इस दिन को मना सकती हैं. बस अपना तरीका थोड़ा बदलकर आप उन रिश्तों का जश्न मना सकती हैं, जो आपके लिए मायने रखते हैं.”

और भी तरह के प्यार भरे रिश्ते बनाने का मौका

गैलेंटाइन डे पर होने वाली मुलाकातें नए तरह के रिश्तों को बना सकती हैं. इसके अलावा, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना मोबाइल फोन से भी दूरी बनाने का एक अच्छा मौका हो सकता है ताकि बिना ध्यान भटके नई यादों को बनाया जा सके.

क्रिस्टी ओ'सुलिवन पेशे से सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं. उन्हें अच्छा लगा कि उनका सबसे खास दिन, वैलेंटाइन डे बिना मोबाइल फोन के बीता. वह कहती हैं, "हम पूरी तरह उन पलों में खोए हुए थे. ना कोई फोटो, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं.”

उन्होंने आगे कहा, "यानी उस दिन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. लेकिन असल में वह यादें हमेशा के लिए हमारे दिल में बस गई हैं.”

कई महिलाएं यह दिन सिर्फ कॉफी पी कर या कार्ड गेम खेलकर भी मनाती हैं. इस दिन कुछ भी किया जा सकता है. साथ में, थिएटर जाना, म्यूजियम जाना, हाइकिंग करना या वर्कआउट क्लास जॉइन करना, सब प्यार जताने के ही अलग-अलग तरीके हैं. इसके अलावा, थ्रिफ्ट स्टोर से शॉपिंग, कंट्री लाइन डांसिंग, रोलर स्केटिंग, कैरीओके, जंक जर्नलिंग, मैनीक्योर और पेडीक्योर करना भी इस दिन को बिताने को एक बढ़िया तरीका हो सकता है.