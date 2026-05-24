White House Shooting Live: व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से मचा हड़कंप, अंदर ईरान-इजरायल मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे ट्रंप; गोलीबारी का वीडियो आया सामने

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White House Shooting Live: अमेरिकी सत्ता के केंद्र 'व्हाइट हाउस' के बाहर एक बेहद सनसनीखेज और नाटकीय घटनाक्रम सामने आया है. परिसर के ठीक बाहर अचानक हुई गोलीबारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. यह घटना उस समय हुई जब अंदर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल और ईरान के संवेदनशील मुद्दे पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे. सुरक्षा को देखते हुए सीक्रेट सर्विस के जांबाज एजेंटों ने तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

बीच में ही रोकनी पड़ी राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस

घटना के वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम में पोडियम पर थे. जैसे ही बाहर गोलियां चलने की आवाज आई, सीक्रेट सर्विस के हथियारों से लैस एजेंट तुरंत हरकत में आ गए. उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए राष्ट्रपति ट्रंप को ब्रीफिंग रूम से बाहर निकाला और सुरक्षित बंकर की ओर ले गए. अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद पत्रकार भी हैरान रह गए. यह भी पढ़े: White House Shooting: सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग करने वाले हमलावर को मार गिराया; अटैक का मकसद अब तक साफ नहीं

व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग

🚨 BREAKING: SHOTS FIRED just outside the White House. Multiple reporters are saying they've heard 30 SHOTS. Press has been rushed into the press briefing room by Secret Service. White House now on lockdown. Countersnipers on rooftop. pic.twitter.com/7JkHgfPol4 — Hamad Mansoor (@drhammmad) May 23, 2026

देखें वीडियो

A suspect was killed after opening fire on a Secret Service checkpoint outside the White House Saturday evening, a Secret Service spokesperson told CBS News in a statement. President Trump has been briefed on the shooting that occurred outside the White House, a White House… pic.twitter.com/zZ8hFvtF8U — CBS News (@CBSNews) May 24, 2026

क्या थी पूरी घटना?

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, यह वारदात शाम करीब 5:50 बजे व्हाइट हाउस परिसर के ठीक बाहर 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हुई. यहां 51 वर्षीय एक संदिग्ध व्यक्ति (मायरोन गेडसन) ने ड्यूटी पर तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट के पास पहुंचकर उन्हें धमकी दी.

संदिग्ध ने चिल्लाते हुए दावा किया कि उसके पास हथियार है और वह आक्रामक रूप से एजेंटों की तरफ दौड़ने लगा. सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत रुकने और हथियार डालने की चेतावनी दी. जब संदिग्ध नहीं माना, तो एक एजेंट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके धड़ में गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल संदिग्ध को तुरंत पुलिस कस्टडी में अस्पताल ले जाया गया.

देखें आरोपी का वीडियो

🚨 BREAKING: The White House shooter has been identified as 21-year-old Nasire Best "Best," which is a misleading last name, had previously attempted to INFILTRATE the White House MULTIPLE times, per USSS He's now at the coroner's office in a bag. Good riddance. pic.twitter.com/8J25NHoVzZ — Nick Sortor (@nicksortor) May 24, 2026

'मैं सुरक्षित हूं, सीक्रेट सर्विस को सलाम' - ट्रंप

परिसर के बाहर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महज नौ मिनट के भीतर दोबारा प्रेस ब्रीफिंग रूम में लौट आए. उन्होंने साहसी अंदाज में मीडिया को बताया कि व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को गोली मारी है.

ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस की पेशेवर और त्वरित प्रतिक्रिया की जमकर तारीफ की. उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और सुरक्षा घेरा इतना मजबूत था कि उन्हें कोई खतरा नहीं छू सका.

सुरक्षा जांच

इस हाई-प्रोफाइल घटना के बाद सीक्रेट सर्विस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि संदिग्ध के पास हथियार मौजूद था.

व्हाइट हाउस का यह क्षेत्र अक्सर सार्वजनिक प्रदर्शनों और पर्यटकों की आवाजाही का केंद्र रहता है. ऐसे में इस हमले ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर किया है, लेकिन सीक्रेट सर्विस के कड़े प्रोटोकॉल ने किसी भी बड़े खतरे को वक्त रहते टाल दिया.