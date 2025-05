US on India Pakistan Tension: 'इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं': भारत-पाक संघर्ष पर बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस, कूटनीतिक रास्तों से मामला सुलझाने की अपील की

JD Vance on India Pakistan Tension: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपना रुख साफ किया है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका दोनों देशों को सिर्फ तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन वह इस युद्ध में किसी भी तरह की सीधी भूमिका नहीं निभाएगा. फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा, “हम किसी को हथियार डालने को नहीं कह सकते, न भारत को और न पाकिस्तान को. हम कूटनीतिक रास्तों से ही इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे.”

वेंस की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और अन्य भारतीय शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया.

ये भी पढें: PSL Shifted to Dubai: भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान, पीएसएल के बचे मैच को UAE में किया शिफ्ट, PCB ने सुरक्षा का दिया हवाला

On Operation Sindoor, US Vice President JD Vance in an interview to Fox News, says "...What we can do is try to encourage these folks to deescalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to… pic.twitter.com/fLFqvh1Lvh

— ANI (@ANI) May 8, 2025