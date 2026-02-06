Islamabad Suicide Blast: इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला, जुमे की नमाज के दौरान इमामबारगाह में धमाका; 31 की मौत, 160 से अधिक घायल (Watch Videos)

इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला: कई लोगों के मारे जाने की आशंका (Photo Credits: X/@ZubairAlikhanUN)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की राजधानी शुक्रवार को उस वक्त दहल गई जब तरलई इलाके में स्थित एक इमामबारगाह (Imambargah) (शिया धार्मिक स्थल) में जुमे की नमाज के दौरान भीषण विस्फोट (Powerful Explosion) हुआ. स्थानीय मीडिया और अस्पताल सूत्रों के अनुसार, इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है, जबकि 160 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज काफी दूर तक सुनी गई, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमला तरलई के 'खदीजतुल कुबरा' इमामबारगाह ('Khadijatul Kubra' Imambargah) में हुआ. पुलिस सूत्रों का कहना है कि एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने प्रवेश द्वार पर रोके जाने के बाद खुद को उड़ा लिया.

इस्लामाबाद पुलिस के प्रवक्ता तकी जवाद ने बताया कि फॉरेंसिक टीमें मौके पर सुबूत जुटा रही हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह आत्मघाती हमला था या कोई प्लांटेड बम. हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों और सुरक्षा अधिकारियों ने इसे आत्मघाती हमला ही बताया है. यह भी पढ़ें: Pakistan Quetta Bomb Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट, 2 से अधिक की मौत, कई घायल; देखें धमाके का भयावह VIDEO

#BREAKING Blast near #Pakistan Mosque during friday Namaz 15 Killed, 80 injured in suicide bombing at a shrine in #Islamabad A suicide bomber detonated explosives at the main gate of a Shia shrine in Islamabad’s Shehzad Town Blast occurred at Tarlai Imambargah while… pic.twitter.com/S1W6YohJ5g — Nabila Jamal (@nabilajamal_) February 6, 2026

अस्पतालों में आपातकाल और हताहतों की स्थिति

धमाके के तुरंत बाद घायलों को 'पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' (PIMS) और पॉलीक्लिनिक अस्पताल ले जाया गया.

मृतकों की संख्या: जिला प्रशासन के अनुसार 31 लोगों की जान जा चुकी है.

जिला प्रशासन के अनुसार 31 लोगों की जान जा चुकी है. घायलों की स्थिति: 160 से अधिक घायलों में से कई की हालत नाजुक बनी हुई है, जिससे मौत का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है.

160 से अधिक घायलों में से कई की हालत नाजुक बनी हुई है, जिससे मौत का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है. बचाव कार्य: सेना और नागरिक सुरक्षा दलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं.

सुरक्षा विफलता और वीआईपी दौरा

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तान में ही हैं. राजधानी के अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र में इस तरह का हमला सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

इससे पहले 11 नवंबर 2025 को भी इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी. गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण कृत्य बताया है. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला! अफगान सीमा के पास सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला, 11 सैनिक शहीद

देशभर में हिंसा का माहौल: ऑपरेशन हिरोफ-2

इस्लामाबाद में हुआ यह धमाका पाकिस्तान के अन्य हिस्सों, विशेषकर बलूचिस्तान में जारी हिंसा के बीच हुआ है.