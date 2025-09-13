London: पाकिस्तानी डॉक्टर की शर्मनाक हरकत! मरीज के ऑपरेशन के दौरान नर्स के साथ किया SEX, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए

Pakistani-Origin Doctor Sex With Nurse in Operation Theatre : लंदन के ग्रेटर मैनचेस्टर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर सुहैल अंजुम (Dr Suhail Anjum Sex Scandal) ने ऑपरेशन के दौरान मरीज को छोड़कर एक नर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकार की है. यह घटना 16 सितंबर 2023 को ग्रेटर मैनचेस्टर (Greater Manchester, London) के टेमसाइड जनरल अस्पताल में हुई थी. ट्रिब्यूनल के अनुसार, डा. अंजुम उस समय कीहोल पित्ताशय की थैली की सर्जरी (Keyhole Gallbladder Surgery) की देखरेख कर रहे थे.

इसी बीच में ही ब्रेक के बहाने वे पास के ऑपरेशन थिएटर में चले गए, जहां उन्हें नर्स 'सी' के साथ आपत्तिजनक हालत (Objectionable Condition) में पकड़ा गया.

आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए डॉक्टर

रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य नर्स ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और तुरंत मामले की शिकायत की. जांच के दौरान, डॉक्टर ने अपना अपराध कबूल कर लिया. उसने बताया कि यह घटना उनकी निजी समस्याओं के कारण हुई. दरअसल, समय से पहले बेटी के जन्म के बाद उनकी पत्नी गंभीर मानसिक आघात से गुजर रही थीं और घर की अतिरिक्त जिम्मेदारियां उन पर आ गई थीं.

डॉ. अंजुम ने कहा कि उन्होंने उस दिन शनिवार को ड्यूटी ली थी. ताकि वे सप्ताह के दिनों में परिवार के लिए समय निकाल सकें. हालांकि, उन्होंने अपने व्यवहार पर गहरा खेद व्यक्त किया और कहा कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है.

नर्स के साथ SEX करने वाले डॉक्टर कौन हैं?

विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डा. अंजुम ने 2004 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (Lahore University) से अपनी पढ़ाई पूरी की. वह 2011 में ब्रिटेन आए और तब से विभिन्न अस्पतालों में काम कर रहे हैं. उन्होंने ब्रिस्टल, मिल्टन कीन्स, डार्टफोर्ड और फिर 2015 से टेमसाइड एंड ग्लॉसॉप इंटीग्रेटेड ट्रस्ट (Tameside and Glossop Integrated Trust) में अपनी सेवाएं दीं.

लिवरपूल में कुछ समय काम करने के बाद, उन्होंने अक्टूबर 2024 में यह नौकरी छोड़ दी और पाकिस्तान लौट गए. अब वे फिर से ब्रिटेन में अपना चिकित्सा करियर जारी रखना चाहते हैं.