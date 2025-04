Iran Blast: ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर भीषण धमाका, 400 से ज्यादा लोग घायल

Iran Blast: शनिवार को ईरान के बंदर अब्बास शहर के रजई पोर्ट पर एक भीषण धमाका हुआ, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. सरकारी मीडिया के अनुसार, इस विस्फोट में कम से कम 400 लोग घायल हुए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि धमाके के बाद काले धुएं का विशाल गुबार आसमान में फैल गया. बंदर अब्बास और विशेषकर रजई पोर्ट रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं. हॉर्मुज जलडमरूमध्य से न सिर्फ तेल, बल्कि व्यापारिक जहाजों का भी विशाल आवागमन होता है.

यह धमाका बंदर अब्बास के रजई पोर्ट पर हुआ, जो मुख्यतः कंटेनर शिपमेंट, तेल टैंक और पेट्रोकेमिकल सुविधाओं का संचालन करता है. हालांकि, अब तक अधिकारियों ने इस विस्फोट के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और न ही किसी मौत की सूचना दी गई है. यह पोर्ट ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 1050 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास है, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार का मार्ग गुजरता है.

⚡BREAKING:

A huge explosion rocks Aftab oil refinery at the port of Bandar Abbas, a key Iranian city on the Strait of Hormuz.

The explosion caused widespread damage to homes and vehicles within a one-kilometre radius of the blast site.

The cause is unclear. pic.twitter.com/zhovwheGKg

— War Analysis (@iiamguri9) April 26, 2025