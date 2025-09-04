LIVE: जीएसटी के अब दो स्लैब; 5% और 18%, 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत, दुनिया, खेल और विज्ञान की सारी बड़ी खबरें, एक साथ और तुरंत. हम यह पेज लगातार अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको दिनभर की खबरें एक साथ एक जगह मिल जाएं.- जीएसटी के अब दो स्लैब 5% और 18%, 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव

- जीएसटी की दरों में बदलाव, क्या-क्या हो गया सस्ता

- दिल्ली में यमुना का पानी घरों में घुसा

पुर्तगाल: लिस्बन में ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 15 की मौत

पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बुधवार, 3 सितंबर को हुए एक हादसे में शहर की प्रतिष्ठित 'ग्लोरिया' फ्यूनिकुलर ट्रेन के पटरी से उतरने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए. राष्ट्रीय चिकित्सा आपातकालीन संस्थान के अनुसार, घायलों में से पांच की हालत गंभीर है, जिनमें एक बच्चा और कुछ विदेशी भी शामिल हैं. आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि सभी पीड़ितों को मलबे से निकाल लिया गया है.

यह मशहूर फ्यूनिकुलर, जो मध्य लिस्बन की एक खड़ी सड़क पर ऊपर-नीचे चलती है, का उपयोग स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से करते हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन नियंत्रण से बाहर होकर तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगी और एक इमारत से टकरा गई.

घटनास्थल से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में दिखा कि ट्रेन पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. उसके किनारे और छत आंशिक रूप से ढह गए थे. पुर्तगाली सरकार ने कहा है कि बचाव अभियान समाप्त होने के बाद दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की जाएगी.

ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े मामले में शिखर धवन से होगी पूछताछ

भारतीय मीडिया ने गुरुवार को अधिकारियों के हवाले से बताया कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है.

अधिकारियों के अनुसार, यह जांच 1xBet से संबंधित है, जो एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच के दायरे में है. जांचकर्ताओं का आरोप है कि धवन ने सोशल मीडिया पर सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया था. ईडी ने अब क्रिकेटर को प्रचार गतिविधियों में अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए जांच में शामिल होने के लिए कहा है.

दिल्ली में यमुना का पानी घरों में घुसा

दिल्ली में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. गुरुवार को मयूर विहार फेज-1 के पास स्थित राहत शिविरों समेत दिल्ली के निचले इलाकों में स्थित राहत शिविर जलमग्न हो गए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर सुबह गुरुवार 7:00 बजे 207.48 मीटर था.

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश से ट्रैफिक जाम और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर पूरी राजधानी में, खासकर नदी के किनारे बसे इलाकों में दिखाई दिया, जहां पानी सड़कों, घरों और पहले से ही विस्थापित निवासियों के लिए बने राहत केंद्रों में घुस गया.

पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण राजधानी में यमुना नदी का जलस्तर 1963 के बाद से पांचवीं बार 207 मीटर के निशान को पार कर गया है. बुधवार को दिल्ली के सबसे पुराने श्मशान घाट, निगमबोध घाट में पानी घुस गया, जिससे वहां संचालन रोकना पड़ा.

मौसम विभाग की वर्तमान चेतावनी के अनुसार, दिल्ली के कुछ हिस्सों, नोएडा और गाजियाबाद में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, गुरुग्राम में मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

जीएसटी की दरों में बदलाव, क्या-क्या हो गया सस्ता

जीएसटी परिषद ने आम जनता को राहत देते हुए कई सामानों को पूरी तरह से जीएसटी मुक्त कर दिया है. जिसके बाद कई सामान और सेवाएं सस्ती हो गई हैं.

बेसिक फूड आइटम्स पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, पनीर और सभी भारतीय ब्रेड, रोटी, चपाती और पराठा पर अब जीएसटी नहीं लगेगा.

जीवन रक्षक दवाओं को भी टैक्स छूट मिलती रहेगी.

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस (जीएसटी 18 फीसदी से घटकर शून्य)

नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रोसेस्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी समेत पैकेज्ड फूड्स पर अब 12 या 18 फीसदी की बजाय सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.

छोटी कारों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हुआ.

एयर कंडीशनर, टीवी, बर्तन धोने की मशीन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी किया गया.

कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने वाली मशीनें, कटाई और मड़ाई की मशीनें, पुआल बेलर, घास काटने वाली मशीनें और कम्पोस्टिंग मशीनों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.

GST के अब दो स्लैब; 5% और 18%, 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव

उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बुधवार, 3 सितंबर को अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की मौजूदा चार स्तरीय संरचना के स्थान पर 5 और 18 प्रतिशत की दो दर प्रणाली लागू की गई, जबकि चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की विशेष स्लैब पेश की गई.

40 प्रतिशत की विशेष दर केवल पान मसाला, सिगरेट, एरेटेड वाटर, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ आदि पर लागू होगी. दो टैक्स स्लैब वाली नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यम वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई वस्तुओं को 18 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है. इनमें टेलीविजन, एयर कंडीशनर और 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटर साइकिल शामिल हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुधार की सराहना करते हुए कहा कि इससे नागरिकों, विशेषकर किसानों, एमएसएमई, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के जीवन में सुधार होगा और साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा. वित्त मंत्री ने बताया है कि जीएसटी की दरों में कटौती से सरकार को लगभग 93,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा.