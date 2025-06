Drunk Woman Creates Ruckus On Flight: नशे में धुत महिला ने फ्लाइट में किया हंगामा, युवती के खींचे बाल, गलत और नस्लवादी टिप्पणी करने के बाद हुई गिरफ्तार, देखें वीडियो

न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर टेकऑफ़ के दौरान साउथवेस्ट एयरलाइंस में नशे में धुत एक महिला ने हंगामा मचाया. उसे विमान में अपने अस्वीकार्य व्यवहार के लिए हिरासत में लिया गया, जिससे साथी यात्रियों को असुविधा हुई. घटना के एक वीडियो में 32 वर्षीय लीना पेरी के रूप में पहचानी जाने वाली महिला ने एक अन्य महिला यात्री पर हमला किया और उस पर नस्लवादी टिप्पणियां कीं, साथ ही एक "काले" व्यक्ति का अपमान किया, जिसने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की. अब उस पर महिला के बाल पकड़ने और मंगलवार रात 1 बजे की फ्लाइट में शांत होने से इनकार करने के लिए गंभीर हमले के आरोप हैं. एक्स यूजर कोलिन रग ने फ्लाइट में पेरी के चिल्लाने और एक महिला पर हमला करने का वीडियो पोस्ट किया. उसे शराब के नशे में गलत टिप्पणी करते हुए सुना गया. यह भी पढ़ें: Who Is Christina Formella? इलिनोइस में 14 साल के छात्र का यौन शोषण करने वाली टीचर को हुई 60 साल जेल की सज़ा, देखें वीडियो

पेरी ने एक नकाबपोश महिला के बाल पकड़ लिए और उसे खींचने की कोशिश की, और कहा, "चुप हो जाओ." जब यात्री दर्द से चिल्लाने लगी, तो विमान में मौजूद अन्य लोगों ने मामले को देखा और पेरी को शांत करने की कोशिश की. जबकि कुछ लोग केवल कैमरे पर हंगामे को फिल्माते रहे, दो पुरुष और एक महिला पेरी और उसकी परेशान करने वाली हरकतों को नियंत्रित करने की कोशिश करते देखे गए. पुरुषों ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके हाथ बांध दिए. लेकिन जल्द ही, उसने उस महिला यात्री पर थूकना शुरू कर दिया, जिसके साथ उसने पहले बहस की थी.

NEW: Drunk Southwest Airlines passenger arrested after having a meltdown on a plane before takeoff at LaGuardia Airport.

32-year-old passenger Leanna Perry was seen kicking and screaming on the ground after assaulting a woman on the plane.

