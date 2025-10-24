चीनी राजदूत और अफगानिस्तान के मंत्री ने की मुलाकात, पाकिस्तान-तालिबान तनाव पर भी हुई चर्चा

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर : पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव का सिलसिला जारी है. इस बीच अफगानिस्तान के डिप्टी विदेश मंत्री डॉ. मोहम्मद नईम और चीनी राजदूत यू शियाओयोंग ने मुलाकात की. दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान हालिया अफगान-पाक तनाव की स्थिति पर चर्चा की. बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई. अफगानिस्तान सरकार में डिप्टी विदेश मंत्री डॉ. मोहम्मद नईम ने कहा कि चीन और अफगानिस्तान दो ऐतिहासिक पड़ोसी हैं और दोनों देशों के बीच कई समानताएं हैं.

इसके साथ ही उन्होंने चीन के समर्थन के लिए आभार जताया और डिप्टी विदेश मंत्री मोहम्मद नईम ने पुष्टि की है कि इस्लामिक अमीरात सभी देशों के साथ आपसी सम्मान के आधार पर बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा. पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव के बीच, अफगानिस्तान के मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान पिछले चार वर्षों से इस्लामिक अमीरात के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, जिससे उसे जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ा है. इसके साथ ही, उन्होंने दोहराया कि अमीरात का दृढ़ रुख यह है कि मुद्दों का समाधान बातचीत और समझ के जरिए किया जाना चाहिए. यह भी पढ़ें : पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी, भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी रोकेगा पानी, कुनार नदी पर बांध बनाएगा तालिबान

वहीं अफगानिस्तान में चीन के राजदूत यू शियाओयोंग ने कहा कि चीन आपसी सम्मान के आधार पर अफगानिस्तान के साथ दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है और उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता को महत्व देता है. उन्होंने आगे कहा कि चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को सुलझाने में रचनात्मक भूमिका निभाना चाहता है और कतर तथा तुर्की के मध्यस्थता प्रयासों का स्वागत करता है. बता दें, बीते कुछ दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर बीते कुछ दिनों में भारी तनाव देखने को मिला है. दोनों तरफ से हिंसक झड़प में कई लोगों की मौत के बाद कतर और तुर्किए की मध्यस्थता के बीच सीजफायर समझौता हुआ. हालांकि, सीजफायर के बावजूद भी तनाव की स्थिति बरकरार है.