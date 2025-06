Israel Iran Ceasefire News: ईरान-इजराइल के बीच सीजफायर लागू, अल जज़ीरा की रिपोर्ट का दावा; क्या डोनाल्ड ट्रंप का दावा सच हुआ?

Iran-Israel Ceasefire Reportedly in Effect: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और इज़राइल के बीच सीज़फायर अब प्रभावी हो चुका है. सैन्य हमलों पर रोक लग गई है और इलाके में फिलहाल शांति बनी हुई है. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले घंटों में दोनों देशों की ओर से बयान जारी किया जाएगा. हालांकि, अभी तक इस सीज़फायर की आधिकारिक पुष्टि दोनों देशों की सरकारों की ओर से नहीं हुई है. रात 3:34 बजे की खबर के मुताबिक, ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागीं, जिसके बाद सीजफायर का दावा करना चौंकाने वाला है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कल रात सोशल मीडिया पर सीजफायर की बात कही, लेकिन इजरायल और ईरान की तरफ से कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई.

JUST IN - Iran-Israel ceasefire reportedly in effect — Al Jazeera

