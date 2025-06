Israel Iran Ceasefire News: 'दोनों देश खुद मेरे पास आए, कहा- हम शांति चाहते हैं': इजरायल और ईरान के बीच 'सीजफायर' को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा

Israel Iran Ceasefire News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम को लेकर एक और बड़ा दावा किया है. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "इजरायल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और कहा कि हम शांति चाहते हैं. तब मुझे समझ आया कि यही सही समय है. इस फैसले से न सिर्फ इन दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया और मध्य पूर्व को फायदा होगा. ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि आने वाले समय में इजराइल और ईरान में अपार शांति, प्रेम और समृद्धि देखने को मिलेगी. उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी भी दी कि अगर वे सच्चाई और धर्म के रास्ते से भटके, तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है.

ट्रंप ने अपने अंदाज में लिखा, “दोनों देशों का भविष्य असीम संभावनाओं से भरा है. ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दे.”

The military operations of our powerful Armed Forces to punish Israel for its aggression continued until the very last minute, at 4am.

Together with all Iranians, I thank our brave Armed Forces who remain ready to defend our dear country until their last drop of blood, and who…

