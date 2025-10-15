Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 में जीत का चौका लगाने को बेताब इंग्लैंड, खाता खोलना पाकिस्तान का मकसद

पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

कोलंबो, 15 अक्टूबर : इंग्लैंड और पाकिस्तान (England and Pakistan) के बीच बुधवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में महिला विश्व कप 2025 (Women's World Cup 2025) का 16वां मैच खेला जाना है. इस मुकाबले में इंग्लैंड की कोशिश 'जीत का चौका' लगाते हुए प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल करने की होगी. वहीं, पाकिस्तान जीत का खाता खोलना चाहेगा.

इंग्लैंड ने अपने अभियान की शुरुआत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट से जीत के साथ की थी. इसके बाद बांग्लादेश के विरुद्ध इस टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से शिकस्त देकर जीत की हैट्रिक लगाई थी. यह टीम फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद है. दूसरी ओर, शुरुआती तीनों मुकाबले गंवाकर पाकिस्तानी टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर मौजूद है. पाकिस्तान ने अब तक बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त झेली है.

इंग्लैंड को इस मुकाबले में नेट साइवर-ब्रंट और एमी जोन्स से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में लिन्सी स्मिथ और सोफी एक्लेस्टोन विपक्षी खेमे को परेशान कर सकती हैं. दूसरी ओर, सिदरा अमीन और मुनीबा अली पाकिस्तान की बल्लेबाजी को मजबूती देती हैं. नाशरा संधू और फातिमा सना से गेंदबाजी में इस टीम को उम्मीदें होंगी.

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. टॉस आधा घंटे पहले होगा. इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर देखी जा सकेगी. कोलंबो में इस बार भी ड्राई और स्लो विकेट देखने को मिल सकता है. कोलंबो में 250 के आसपास रन बनाकर टीम ने जीत दर्ज की हैं. इस टूर्नामेंट में अब तक तीन बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मुकाबला अपने नाम किया है. बुधवार को यहां बारिश की आशंका है. यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

इंग्लैंड की टीम : टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैंब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल, एम अर्लॉट, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, डेनिएल व्याट-हॉज.

पाकिस्तान की टीम : मुनीबा अली, सिदरा अमीन, नतालिया परवेज, सदफ शमास, एयमन फातिमा, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, डायना बेग, उमाइमा सोहेल, सैयदा अरूब शाह, शवल जुल्फिकार, आलिया रियाज.