Operation White Ball: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह

नई दिल्ली, 21 सितंबर : एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के सुपर-4 मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. इस टूर्नामेंट में दूसरी बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत देखने को मिलेगी. भारतीय फैंस को अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और उन्हें यकीन है कि टीम इंडिया इस मैच में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करेगी. भारत-पाकिस्तान के इस महामुकाबले से पहले अलग-अलग जगहों से क्रिकेट प्रेमियों की प्रतिक्रियाएं आई हैं.

दिल्ली में क्रिकेट फैंस ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान भारत को नहीं हरा पाएगा. वह अब उस स्तर पर नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक भी फ्लॉप है. पूरे एशिया कप में पाकिस्तान की टीम कहीं दिखाई नहीं दी है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच के लिए लोगों ने अस्सी घाट पर पूजा-अर्चना और गंगा आरती कर भारत की जीत की कामना की. एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हमने पाकिस्तान को हराने का संकल्प लिया है. मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से यह आशीर्वाद मांगा है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान को पराजित करे. उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले पूर्व नेशनल क्रिकेटर राशिद हुसैन ने कहा, "यह मुकाबला एकतरफा होगा, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी भारतीय टीम जीतेगी. क्रिकेट में हमारा ढांचा बहुत मजबूत है. आईपीएल में दुनियाभर के बेहतरीन खिलाड़ी खेलने आते हैं और हमारे सभी खिलाड़ी अच्छी तरह से तैयार होते हैं. टीम बहुत संतुलित है." यह भी पढ़ें : IND vs PAK, Asia Cup 2025 Super 4 Mini Battle: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर-4 में इन खिलाड़ियों के बीच होगी दिलचस्प जंग, मिनी बैटल तय कर सकते हैं मैच का नतीजा

ग्रेटर नोएडा में भी क्रिकेट का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है. स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने भारत की जीत का भरोसा जताया. उनका कहना है, "भारत के पास प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, और पिछले मैच में भी हमने पाकिस्तान को हराया था. इस बार भी जीत भारत की ही होगी." उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत-पाकिस्तान का मैच हमेशा से हाई-वोल्टेज होता है, और इस बार भी वे अपनी टीम को पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रिकेट फैंस एशिया कप मुकाबले में टीम इंडिया का उत्साहवर्धन कर रहे हैं. उन्होंने रोमांचक जीत की उम्मीद जताई. फैंस का मानना है कि आज का मैच भारत की प्रतिभा को प्रदर्शित करेगा और कई युवा क्रिकेटरों को अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा. महाराष्ट्र के वसई में भी क्रिकेट फैंस का जोश चरम पर है. फैंस को भरोसा है कि भारतीय टीम इस बार भी शानदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान को मात देगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह मुकाबला हमेशा रोमांच से भरा होता है. फैंस का उत्साह देखते हुए यह साफ है कि वे अपनी टीम के लिए पूरे जोश के साथ चीयर करने को तैयार हैं.