Suryakumar Yadav-Khushi Mukherjee Row: अभिनेत्री खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ का मानहानि केस, क्रिकेटर पर लगाए थे गंभीर आरोप

मुंबई: भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और अभिनेत्री खुशी मुखर्जी के बीच विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है. हाल ही में खुशी मुखर्जी द्वारा क्रिकेटर को लेकर किए गए दावों के बाद उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि (Defamation) का मुकदमा दायर किया गया है. यह केस गाजियाबाद निवासी फैजान अंसारी ने दर्ज कराया है, जो खुद को सूर्यकुमार यादव का बड़ा समर्थक बताते हैं. उनका आरोप है कि अभिनेत्री ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की छवि धूमिल करने की कोशिश की है.

क्या है पूरा मामला?

विवाद की शुरुआत साल 2025 के अंत में एक मीडिया इवेंट के दौरान हुई थी. 'स्प्लिट्सविला 10' फेम अभिनेत्री खुशी मुखर्जी से जब क्रिकेटरों को डेट करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया. खुशी ने कहा कि उनकी क्रिकेटरों में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि कई खिलाड़ी उन्हें मैसेज करते रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने विशेष रूप से सूर्यकुमार यादव का नाम लेते हुए कहा कि "वे (सूर्यकुमार) मुझे बहुत मैसेज किया करते थे." हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब उनका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया.

100 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस

फैजान अंसारी ने गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में तर्क दिया है कि खुशी मुखर्जी के बयान "निराधार" और "दुर्भावनापूर्ण" हैं. उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव एक वैश्विक आइकन हैं और इस तरह के बयानों से न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बल्कि भारतीय क्रिकेट की साख को भी ठेस पहुंची है. भारतीय मानहानि कानून के तहत, झूठे बयान देने पर नागरिक और आपराधिक दंड का प्रावधान है. मुकदमे में मांगी गई 100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि क्रिकेटर की ब्रांड वैल्यू और समाज में उनके सम्मान को दर्शाती है.

चुप्पी और सोशल मीडिया रिएक्शन

सूर्यकुमार यादव, जो साल 2016 से देविशा शेट्टी के साथ वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, ने अभी तक इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. उनकी टीम या बीसीसीआई (BCCI) की ओर से भी कोई बयान सामने नहीं आया है. दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर फैंस इसे 'एंगेजमेंट फार्मिंग' (Engagement Farming) करार दे रहे हैं, जहाँ चर्चित हस्तियों के नाम का इस्तेमाल सुर्खियां बटोरने के लिए किया जाता है.

विवाद का संदर्भ

हाल के दिनों में कई क्रिकेटरों के नाम सोशल मीडिया पर गलत तरीके से घसीटे गए हैं. 'लीक्ड चैट' और 'स्क्रीनशॉट' के नाम पर आईपीएल के युवा खिलाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई एक सख्त संदेश देती है ताकि बिना सबूत के किसी की गरिमा के साथ खिलवाड़ न किया जा सके.