How To Watch Diamond League 2025 Final Live Streaming: डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा दिखाएंगे अपना जलवा! जानिए ज्यूरिख में आयोजित जेवलिन थ्रो मुकाबले का कैसे देखें का लाइव प्रसारण

Neeraj Chopra With Indian Flag (Photo Credits: @DoctorLFC/X)

How To Watch Diamond League 2025 Final Live Streaming: डायमंड लीग 2025 का फाइनल मुकाबला 27 और 28 अगस्त को ज्यूरिख में आयोजित किया जाएगा. चार महाद्वीपों में फैले 14 एथलेटिक्स मीट्स के बाद अब यह सीजन अपने आखिरी और सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां दुनिया के दिग्गज एथलीट खिताब के लिए भिड़ेंगे. ज्यूरिख में होने वाले इस डायमंड लीग फाइनल के विजेताओं को न केवल इस साल का चैम्पियन घोषित किया जाएगा, बल्कि उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 (टोक्यो) में सीधे एंट्री के लिए वाइल्ड कार्ड भी मिलेगा. इस बार का आयोजन सितारों से भरा हुआ है जिसमें लेत्सिले टेबोगो, नोहा लाइल्स, आर्मांड डुप्लांटिस और भारत के नीरज चोपड़ा जैसे दिग्गज एथलीट्स मैदान में उतरेंगे. कब हैं डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा का मुकाबला? जानिए ज्यूरिख में स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी के मैच का टाइम टेबल के साथ शेड्यूल

डायमंड लीग फाइनल मुकाबले का आयोजन कब और कहां होगा?

डायमंड लीग 2025 फाइनल 27 और 28 अगस्त को ज्यूरिख के सेक्शेलौटेनप्लात्ज़ में आयोजित किया जाएगा. इस फाइनल मुकाबले का आयोजन पूरे सीजन का सबसे बड़ा और निर्णायक चरण है, जहां विभिन्न देशों के शीर्ष एथलीट अपने-अपने इवेंट में खिताब के लिए भिड़ेंगे. भारतीय समयानुसार इस फाइनल की शुरुआत रात 08:35 बजे होगी.

डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा के मुकाबले का आयोजन कब और कहां होगा?

नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 28 अगस्त को अपने इवेंट में हिस्सा लेंगे. उनका मुकाबला रात 11:15 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा. ज्यूरिख के सेक्शेलौटेनप्लात्ज़ में होने वाले इस इवेंट को भी वांडा डायमंड लीग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकेगा. दर्शक ऑनलाइन इस इवेंट को सीधे देख सकते हैं और नीरज के प्रदर्शन का आनंद ले सकते हैं.

भारत में डायमंड लीग 2025 फाइनल का लाइव प्रसारण कैसे देखें?

भारत में इस बार डायमंड लीग 2025 फाइनल के प्रसारण के अधिकार किसी भी टीवी चैनल के पास नहीं हैं. ऐसे में दर्शक इसे टीवी पर लाइव नहीं देख पाएंगे.

भारत में डायमंड लीग 2025 फाइनल का लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारतीय फैंस डायमंड लीग 2025 फाइनल को ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग विकल्प वांडा डायमंड लीग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा. यहां से प्रशंसक नीरज चोपड़ा का भाला फेंक मुकाबला भी सीधे देख पाएंगे.