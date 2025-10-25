Messi India Tour Cancel: नवंबर में भारत नहीं आएंगे लियोनेल मेसी, फ्रेंडली मैच स्थगित

कोच्चि, 25 अक्टूबर : लियोनेल मेसी (Lionel Messi) और उनकी टीम अर्जेंटीना नवंबर में भारत का दौरा नहीं करेगी. भारत में उनका बहुप्रतीक्षित मैच स्थगित कर दिया गया है. पहले यह मैत्रीपूर्ण मुकाबला 17 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होना था, लेकिन अब मुकाबला फीफा की आगामी अंतरराष्ट्रीय मैच विंडो के दौरान होगा. मुकाबले के प्रायोजक, रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक एंटो ऑगस्टाइन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है.

केरल के व्यवसायी और एमराज ग्रुप इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक एंटो ऑगस्टाइन ने सोशल मीडिया पर बताया कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संगठन फीफा से अनुमति मिलने में देरी के कारण मैच स्थगित किया गया है. इसके साथ ही ऑगस्टाइन ने संकेत दिया है कि केरल में होने वाले मुकाबले को अगली अंतरराष्ट्रीय विंडो के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा. जल्द ही नई तारीख की घोषणा होगी ऑगस्टाइन ने फेसबुक में लिखा, "फीफा की अनुमति मिलने में देरी के चलते अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) के साथ चर्चा के बाद इस मुकाबले को नवंबर विंडो से स्थगित करने का फैसला लिया गया है." यह भी पढ़ें : Rohit Sharma Century: रोहित शर्मा की सेंचुरी, अर्धशतक लगाकर फॉर्म में लौटे कोहली

इससे पहले, स्पेनिश मीडिया आउटलेट ला नेसियन ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि तीन बार की फीफा विश्व कप विजेता टीम केरल नहीं जाएगी. इसका कारण यह है कि भारत ने मैच आयोजित करने के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं कीं. इसके साथ ही बार-बार नियमों का उल्लंघन भी हुआ. एएफए अधिकारी ने कहा, "हमने नवंबर में मुकाबले को आयोजित कराने के लिए हर संभव कोशिश की. एक प्रतिनिधिमंडल मैदान और होटल देखने के लिए भारत भी गया, लेकिन आखिरकार, भारत शर्तों को पूरा नहीं कर सका. दुर्भाग्य से, भारत ने बार-बार नियमों का उल्लंघन किया. अब हम नई तारीख तय करने के लिए अनुबंध को पुनर्गठित करने जा रहे हैं." हाल ही में, अर्जेंटीना मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत के साथ मैच नवंबर में नहीं हो सकता. इसे मार्च 2026 तक स्थगित किया जा सकता है.